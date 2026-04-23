Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin paylaşımına tepki!

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin hakeminin Yasin Kol olarak açıklanması sonrası Başkan Dursun Özbek'in "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır." açıklamalarını paylaşmıştı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu paylaşımına "Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR'a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma "Sakın ha…" Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi 'ilişkiler askıya'… Sıra bu maçta mı?" İfadelerini kullanarak yanıt vermişti.

Son olarak Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermeli paylaşımına yanıt verdi. Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerin paylaşımını alıntılayarak, "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi…" İfadelerini kullandı.