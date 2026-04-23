Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin paylaşımına tepki!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin paylaşımına tepki!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin paylaşımı sonrası resmi sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilere yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 15:19 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 15:29
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin paylaşımına tepki!

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin hakeminin Yasin Kol olarak açıklanması sonrası Başkan Dursun Özbek'in "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır." açıklamalarını paylaşmıştı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu paylaşımına "Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR'a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma "Sakın ha…" Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi 'ilişkiler askıya'… Sıra bu maçta mı?" İfadelerini kullanarak yanıt vermişti.

Son olarak Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermeli paylaşımına yanıt verdi. Sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerin paylaşımını alıntılayarak, "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi…" İfadelerini kullandı.

Derbinin hakemi açıklandı! Devamını Oku BUNU DA OKU
G.Saray'dan flaş açıklama! Devamını Oku BUNU DA OKU
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi!
F.Bahçe'ye Asensio müjdesi!
