Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: TFF mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz bugün itibarıyla askıya alınmıştır

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından , Fenerbahçe derbisinin hakeminin Yasin Kol olarak açıklanması sonrası sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek'in açıklaması yayımlandı. Özbek, Galatasaray ile TFF'nin mevcut yönetimi arasındaki ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. Dursun Özbek'in açıklamasında, ""Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır." İfadeleri yer aldı.