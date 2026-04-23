Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına yanıt!

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından paylaşılan "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır." açıklamasına yaptığı bir paylaşımla göndermede bulundu. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR'a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma "Sakın ha…" Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi 'ilişkiler askıya'… Sıra bu maçta mı?" İfadeleri yer aldı.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 23, 2026