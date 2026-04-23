Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına yanıt!

Derbiyi yönetecek hakemin açıklanması sonrası Galatasaray, TFF'nin mevcut yönetimi ile ilişkilerini askıya aldığını açıklamıştı. Fenerbahçe'den, Galatasaray'ın açıklamasına yanıt geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 13:42 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 13:50
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından paylaşılan "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır." açıklamasına yaptığı bir paylaşımla göndermede bulundu. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR'a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma "Sakın ha…" Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi 'ilişkiler askıya'… Sıra bu maçta mı?" İfadeleri yer aldı.

