Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?

Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'de 31. haftanın en kritik randevusu olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak isim Yasin Kol oldu! Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan RAMS Park'taki dev mücadelede, tecrübeli hakem bu sezonki 4. derbi sınavına çıkacak. Peki, Yasin Kol'un yardımcıları kimler? Bu sezon hangi derbileri yönetti? İşte dev maçın hakem triosu ve Yasin Kol'un derbi karnesi...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 13:25
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre, pazar akşamı oynanacak dev derbide Yasin Kol görev yapacak.

Kol'un yardımcılıklarını ve dördüncü hakemlik görevini üstlenecek isimler ise şu şekilde:

Orta Hakem: Yasin Kol

1. Yardımcı Hakem: Abdullah Bora Özkara

2. Yardımcı Hakem: Bahtiyar Birinci

Dördüncü Hakem: Çağdaş Altay

YASİN KOL'UN BU SEZONKİ 4. DERBİSİ

38 yaşındaki tecrübeli hakem Yasin Kol, 2025-2026 sezonunda gösterdiği yönetimle "derbi hakemi" unvanını pekiştirdi. Pazar günü yöneteceği mücadeleyle birlikte bu sezon ligdeki 4. büyük randevusuna çıkmış olacak.

Yasin Kol'un bu sezon yönettiği diğer derbiler:

8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş (1-1)

14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray (1-1)

28. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0)

SON 2 SEZONDA 6. KEZ DEV MAÇTA

Üst Klasman Hakemi Yasin Kol, son iki sezonda "Üç Büyükler" arasındaki rekabette en çok tercih edilen isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz sezon yönettiği Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ve Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) maçlarıyla birlikte, bu pazar kariyerindeki 6. büyük derbi sınavına imza atacak.

G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi!
F.Bahçe'den savunmaya flaş hamle!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Pavyondan taksit taksit rüşvet! Yalım'ın ses kaydı dosyada | Transfer bahanesiyle poşet poşet götürmüş
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan flaş açıklama!
Derbinin hakemi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Levante-Sevilla maçı detayları! Levante-Sevilla maçı detayları! 13:17
Karadeniz'de 67. Randevu! Karadeniz'de 67. Randevu! 12:50
G.Saray'dan flaş açıklama! G.Saray'dan flaş açıklama! 12:44
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:16
Derbinin hakemi açıklandı! Derbinin hakemi açıklandı! 12:03
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:02
Daha Eski
G.Saray'dan 'Yeni Osimhen'e kanca! G.Saray'dan 'Yeni Osimhen'e kanca! 11:50
"4 kupayı da müzemize getirdik" "4 kupayı da müzemize getirdik" 11:32
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! Derbinin bilet fiyatları açıklandı! 11:22
Asensio'da son dakika! G.Saray derbisinde... Asensio'da son dakika! G.Saray derbisinde... 11:13
Rıza Kayaalp'ten şampiyonluk sözleri! Rıza Kayaalp'ten şampiyonluk sözleri! 11:11
Beşiktaş'tan stopere flaş hamle! Beşiktaş'tan stopere flaş hamle! 10:48