Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?
Süper Lig'de 31. haftanın en kritik randevusu olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak isim Yasin Kol oldu! Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan RAMS Park'taki dev mücadelede, tecrübeli hakem bu sezonki 4. derbi sınavına çıkacak. Peki, Yasin Kol'un yardımcıları kimler? Bu sezon hangi derbileri yönetti? İşte dev maçın hakem triosu ve Yasin Kol'un derbi karnesi...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 13:25
SON 2 SEZONDA 6. KEZ DEV MAÇTA
Üst Klasman Hakemi Yasin Kol, son iki sezonda "Üç Büyükler" arasındaki rekabette en çok tercih edilen isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz sezon yönettiği Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ve Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) maçlarıyla birlikte, bu pazar kariyerindeki 6. büyük derbi sınavına imza atacak.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.