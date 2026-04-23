Dursun Özbek: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 14:11

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aslantepe Vadisi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Özbek, "Aslantepe Projesi'nde Galatasaray'a en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Proje sürecinde her zaman yanımızda olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a ve bu önemli günümüzde bizi yalnız bırakmayan, bu projeye yoğun destek veren Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.