CANLI İZLE | Real Oviedo-Villarreal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI İZLE | Real Oviedo-Villarreal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga’da 27 puanla son sırada yer alan Real Oviedo, 61 puanla 3. basamakta bulunan Villarreal’i ağırlıyor. Son haftalarda adeta küllerinden doğan Oviedo, son dört maçının üçünü kazanarak kümede kalma hattıyla arasındaki farkı yedi puana indirmeyi başardı. Özellikle geçtiğimiz hafta Celta Vigo deplasmanında alınan 3-0’lık galibiyet, inancı doruğa çıkardı. Öte yandan liderleri yakalaması zor görünse de üçüncülük koltuğunu Atletico Madrid’e kaptırmak istemeyen Villarreal, bu zorlu deplasmandan kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Peki, Real Oviedo - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 13:52
CANLI İZLE | Real Oviedo-Villarreal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'da sezonun final bölümüne girilirken Real Oviedo, Carlos Tartiere Stadı'nda tarihinin en kritik sınavlarından birini veriyor. Sezonun büyük bölümünü umutsuz geçiren ancak son dönemde Valencia, Sevilla ve Celta Vigo gibi ekipleri devirerek üst üste dört maçta üç galibiyet alma fırsatını yakalayan Oviedo, savunma direnciyle dikkat çekiyor. Konuk ekip ise Marcelino yönetiminde istikrarlı bir sezonu geride bırakmak üzere. Şampiyonlar Ligi vizesini büyük ölçüde cebine koyan Villarreal, deplasmanda zaman zaman zorlanansa da ligin dibindeki rakibine karşı oyun üstünlüğünü kurup Madrid ekipleriyle arasındaki puan farkını korumak niyetinde. İşte Real Oviedo-Villarreal maçının detayları!

Real Oviedo-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 32. haftasındaki kritik Real Oviedo-Villarreal mücadelesi 23 Nisan Perşembe günü oynanacak. Kritik karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.30'da yapılacak.

Real Oviedo-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Oviedo-Villarreal maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Oviedo-Villarreal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Bailly, Calvo, Lopez; Fernandez, Sibo, Cazorla, Chaira; Reina, Vinas

Villarreal: Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Buchanan, Parejo, Gueye, Alfon; Moreno, Oluwaseyi

F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt!
G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Gülistan Doku'nun naaşı için Jandarma devrede! Bakan Çiftçi detayları duyurdu: Bütün iddialar titizlikle incelenecek
F.Bahçe'den savunmaya flaş hamle!
G.Saray'dan flaş açıklama!
F.Bahçe'ye Asensio müjdesi! F.Bahçe'ye Asensio müjdesi! 14:39
"G.Saray amatör branşlarda çok daha büyük başarılar elde edecek" "G.Saray amatör branşlarda çok daha büyük başarılar elde edecek" 14:24
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Real Madrid'de Arda Güler şoku! 14:09
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim" "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim" 14:02
Real Oviedo-Villarreal maçı hangi kanalda? Real Oviedo-Villarreal maçı hangi kanalda? 13:52
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 13:42
Daha Eski
Rayo Vallecano-Espanyol muhtemel 11'ler! Rayo Vallecano-Espanyol muhtemel 11'ler! 13:42
Beşiktaş kupa yolunda! Beşiktaş kupa yolunda! 13:36
Zeynep Sönmez ikinci turda! Zeynep Sönmez ikinci turda! 13:35
Serdal Adalı'dan 23 Nisan mesajı Serdal Adalı'dan 23 Nisan mesajı 13:30
F.Bahçe'den savunmaya flaş hamle! F.Bahçe'den savunmaya flaş hamle! 13:27
Dev derbiye Yasin Kol atandı! Dev derbiye Yasin Kol atandı! 13:25