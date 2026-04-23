CANLI İZLE | Real Oviedo-Villarreal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'da sezonun final bölümüne girilirken Real Oviedo, Carlos Tartiere Stadı'nda tarihinin en kritik sınavlarından birini veriyor. Sezonun büyük bölümünü umutsuz geçiren ancak son dönemde Valencia, Sevilla ve Celta Vigo gibi ekipleri devirerek üst üste dört maçta üç galibiyet alma fırsatını yakalayan Oviedo, savunma direnciyle dikkat çekiyor. Konuk ekip ise Marcelino yönetiminde istikrarlı bir sezonu geride bırakmak üzere. Şampiyonlar Ligi vizesini büyük ölçüde cebine koyan Villarreal, deplasmanda zaman zaman zorlanansa da ligin dibindeki rakibine karşı oyun üstünlüğünü kurup Madrid ekipleriyle arasındaki puan farkını korumak niyetinde. İşte Real Oviedo-Villarreal maçının detayları!

Real Oviedo-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 32. haftasındaki kritik Real Oviedo-Villarreal mücadelesi 23 Nisan Perşembe günü oynanacak. Kritik karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 22.30'da yapılacak.

Real Oviedo-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Oviedo-Villarreal maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Oviedo-Villarreal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Bailly, Calvo, Lopez; Fernandez, Sibo, Cazorla, Chaira; Reina, Vinas

Villarreal: Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Buchanan, Parejo, Gueye, Alfon; Moreno, Oluwaseyi