CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı ŞİFRESİZ | Saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı ŞİFRESİZ | Saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Dolmabahçe'de taraftarının desteğini de arkasına alarak kupada bir engeli daha aşmak isteyen Kartal'da kritik müsabaka öncesi tek eksik, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabakada Sergen Yalçın'ın öğrencileri, rakibini elemesi halinde yarı finalde Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Peki Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi son notlar!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 15:58
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı ŞİFRESİZ | Saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak yarı final biletini almak isterken Alanyaspor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak kritik mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Futbolseverler "Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Dev karşılaşma şifresiz olarak ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte ATV canlı izle ekranı, muhtemel 11'ler ve Beşiktaş kupa maçı detayları...

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele bu akşam saat 20:45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu, bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak ATV ekranlarında canlı yayınlayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Oh

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Ümit, Aliti, Lima, Ruan, Makouta, Janvier, Hagi, Hwang, Güven

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları, Turkuvaz Medya Grubu güvencesiyle şifresiz olarak yayınlanıyor.

11 KEZ KAZANDI

Beşiktaş ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip daha önce kupayı 11 kez müzesine götürme başarısını göstermişti. Kartal son olarak 2023-24 sezonundaki finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

ELERSE RAKİP KONYASPOR

Siyah-beyazlılar kupada Fenerbahçe, Erzurumspor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Rizespor, Yeni Çarşı ve Keçiörengücü'nün yer aldığı C Grubu'nu 10 puanla lider bitirdi. Beşiktaş; Fenerbahçe, Keçiörengücü ve Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile rakip sahada berabere kaldı. Kartal, Alanyaspor'u elemesi durumunda Konyaspor ile yarı finalde karşılaşacak.

3 YILLIK ÖZLEM

Beşiktaş rakibine karşı son galibiyetini 27 Ocak 2023'te 3-0'lık skorla elde etmişti. Kartal yaklaşık 3 yıl 3 ay sonra Akdeniz ekibini yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor. Sezonun ilk yarısında Alanya'da 2-0 mağlup olan siyah beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda turuncu-yeşilli ekip ile 2-2 berabere kalmıştı.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ, HD İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
