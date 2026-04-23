Lamine Yamal'dan Barcelona'ya kötü haber! Sezon kapattı

La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona'ya süper yıldızı Lamine Yamal'dan kötü haber geldi. Katalan ekibi, genç futbolcunun sol arka üst bacak kas grubunda sakatlık tespit edildiğini açıkladı.

Yamal'ın sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği ve Dünya Kupası'na yetişeceği belirtildi.

18 yaşındaki yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 45 maçta 24 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.