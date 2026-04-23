Fenerbahçe'den derbi öncesi flaş hamle! Osimhen…
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi TFF'ye Osimhen'e dair çarpıcı bir başvuruda bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 17:01
Nijeryalı futbolcu, mücadeleyi kolunda sert koruyucu bir materyal ile oynadı.
Öte yandan Fenerbahçe'den, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi flaş bir Osimhen hamlesi geldi.
Sarı-lacivertlilerin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 28 yaşındaki futbolcu için başvuruda bulunma kararı aldığı öğrenildi.
HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Nijeryalı golcünün ekipmanının risk oluşturduğunu belirterek federasyona bir rapor hazırlayıp oyuncunun oynamaması yönünde başvuru yapacağı belirtildi.
