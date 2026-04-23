Hamza Yerlikaya: Tüm branşlarda madalya hedefimiz var

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği destekle Türk sporunun büyük bir mesafe kat ettiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Bu başarılar bir günde olmadı. Bu başarılar, Ak Parti iktidarının, Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu ilgi, altyapı çalışmalarımızla geldi. Eskiden sporcular ailenin isteğiyle sevgisiyle sporcu oluyordu. Bugün bir sistem var. Sistem sporcuları koruyor ve yetiştiriyor. Bu ay aynı zamanda halterde de başarılar geldi. Muhammed Furkan ve Yusuf Fehmi altın madalya aldı. Muhammed'in ben olimpiyatta da altın madalya alacak potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Geçmişe bir dönelim, spor tarihimizde Türkiye'nin madalya deposu sadece güreşti. Sonra Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'yla halter de buna katıldı. Şimdi tüm branşlarda madalya hedefimiz var. Olimpik branşların en az 20'sinde madalya iddiamız var. Bunlar uzun zamanlı çalışmaların, yatırımların meyvesi. Bazı branşlarda başarı bizim için hayaldi. Şimdi madalyalar alıyoruz. 2028'de toplamda 18-20 madalyadan aşağı alacağımıza düşünmüyorum" diye konuştu.

Paralimpik branşlarda yakalanan başarılara dikkati çeken Yerlikaya, "Eskiden paralimpik branşlar tek federasyona bağlıydı. Tek başkan altında 20 branş oluyordu, çoğuna hizmet gitmiyordu. Biz bir kısmı hariç bütün engelli federasyonları ana branşı olan federasyonlara bağladık. Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle bu bağlantıyı yaptıktan sonra, madalya sayımız çok çok arttı" ifadelerin kullandı.

'GREKOROMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMIMIZIN AVRUPA İKİNCİLİĞİNİ TEBRİK EDİYORUM'

Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerin başarılı sonuçlar aldığını belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle Grekoromen Güreş Milli Takımımızın Avrupa ikinciliğini tebrik ediyorum. Rıza Kayaalp kardeşimizin büyük başarısı tüm Türk coğrafyasını ve İslam alemini sevince boğmuştur. İnşallah eksik olan olimpiyat altınını da 2028 Los Angeles'da elde eder. Sporcularımız iyi hazırlanmış. Kadınlarımızın da finalleri olacak. İnşallah bugün de 2 altın alırız. Kadınlardan 4 altın çıkarsa büyük bir başarı elde etmiş oluruz. Serbest güreşçilerimiz de aynı mücadele gösterecektir:"

'EMANET ÜZERİMİZDE OLDUĞU SÜRECE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Hedeflerinin büyük başarılara imza atmak olduğunu söyleyen Yerlikaya, sporcuları da yalnız bırakmamaya gayret ettiğini dile getirdi. Yerlikaya, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu görevler bize emanet. Emanet üzerimizde olduğu sürece sonuna kadar sahip çıkacağız. Hedefimiz büyük başarılara imza atmak. Karınca misali bu yolda devam edeceğiz. Önümüze zorluklar çıkacak. Uluslararası federasyonlar tarafından da engeller olabiliyor bazen. Her şeye rağmen mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."