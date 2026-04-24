"Hiç mi utanç duymuyorsunuz" Yasin Kol'un derbiye atanması hakkında çarpıcı yorum!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki büyük derbiye sahne olacak. Kritik karşılaşmaya hakem olarak Yasin Kol'un atanması, iki ezeli rakibin sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapmasına yol açtı. Sabah Spor yazarı Mustafa Çulcu da bu önemli mücadele öncesinde yapılan hakem atamasını değerlendirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY-FENERBAHÇE HABERLERİ
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 10:08
"Bu durum tabii ki Kol adına onur ve gurur verici. 7 FIFA kokartlı hakem evde oturup çekirdek çitlerken FIFA olmayan Kol derbilerde cirit atıyor! Helal olsun Kol'a."
"Başta hafta sonu Yunanistan derbisini yöneten Elit hakem Halil Umut Meler olmak üzere tüm FIFA hakemlerine "O kokartları göğsünüzde aksesuar olarak mı taşıyor, kendinizi hiç mi sorgulamıyor ve bu durumdan hiç mi utanç duymuyorsunuz?" diye soruyorum."
"Kol'un bugüne kadar ki performansına baktığımızda ise mükemmel maçlar yöneterek mi bu derbilerin değişmez ismi oldu? İşte bu konu tartışılır.."
"ACINASI BİR DURUM"
"Hakemliğimizin temel sorunlarını çözmek istiyorsak önce buradan başlamalıyız. Genç hakemler yetiştiriyoruz, cilalı sunumları ile yola çıkanların, bu algı ile göz boyayanların geldiği nokta maalesef acınası bir durum."
"İki sezon önce bir alt lige düşmüş, yabancı dil ve atletizm sorunları yaşayan bir hakem, maçları zaman zaman kendi kuralları ile bazen iki-üç topla oynatma özgürlüğü olan, görmediği halde 35-40 metreden majör kararlar verebilen, notu düşük olmasına rağmen ertesi gün maç alabilen, düşük notu veren gözlemcinin 1-1.5 ay dinlendirilmesine ortam hazırlayanlara muhtaç olmak!"
"Son iki yılda FIFA kokartı olmayan hakemi, eleştiri bombardımanına tutulan ve kabul görmeyen performanslarına rağmen 'derbi kralı' yapmak!"
"ALGI YARATMAYA GEREK YOK"
"Evrensel hakemlik çizgisinden her geçen gün uzaklaşan, hakem eğitim ve yönetim modelinde sınıfta kalan hakemliğimizin neden Dünya Kupası'nda hakemi yok sorusunun cevabını bulmak için David Elleray'a günlerce sayfalarca rapor hazırlatmaya, İngiltere ve Almanya'ya gidip hakemlik yönetim modeli aramaya, Portekizli ikinci sınıf eğitimcilerle zaman kaybetmeye, caf caflı sunumlarla algı yaratmaya gerek yok. Son 8 derbinin altısında Yasin Kol ismine bakmak yeterli."
DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.