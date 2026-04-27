Galatasaray transferde 19 yaşındaki forvete yöneldi!

AVRUPA'DA BİRÇOK KULÜBÜN SCOUT EKİPLERİ OYUNCUYU İZLİYOR! 19 yaşındaki genç forvet Almanya 2. Lig ekiplerinden Karlsruher SC'de forma giyiyor. Hücumda çok yönlü olan yetenekli oyuncunun Avrupa'dan birçok kulübün radarında olduğu haberde belirtildi.

Ben Farhat, bu sezon Alman ekibiyle tüm kulvarlarda 17 maça çıkıp 6 gol ile 2 asist kaydetti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.50 milyon euro bandında gösteriliyor.