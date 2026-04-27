Galatasaray transferde 19 yaşındaki forvete yöneldi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden Aslan, şampiyonlukta büyük avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda da başarılı sonuçlar almak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom'un transfer listesinde 19 yaşındaki Tunuslu oyuncu dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 15:59 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 16:00
AVRUPA'DA BİRÇOK KULÜBÜN SCOUT EKİPLERİ OYUNCUYU İZLİYOR!
19 yaşındaki genç forvet Almanya 2. Lig ekiplerinden Karlsruher SC'de forma giyiyor. Hücumda çok yönlü olan yetenekli oyuncunun Avrupa'dan birçok kulübün radarında olduğu haberde belirtildi.
Ben Farhat, bu sezon Alman ekibiyle tüm kulvarlarda 17 maça çıkıp 6 gol ile 2 asist kaydetti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.50 milyon euro bandında gösteriliyor.
