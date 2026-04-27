Galatasaray transferde 19 yaşındaki forvete yöneldi!

Galatasaray transferde 19 yaşındaki forvete yöneldi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden Aslan, şampiyonlukta büyük avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda da başarılı sonuçlar almak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Cimbom'un transfer listesinde 19 yaşındaki Tunuslu oyuncu dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 15:59 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 16:00
Galatasaray transferde 19 yaşındaki forvete yöneldi!

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından şampiyonluk yarışında büyük avantajı eline aldı.

Galatasaray transferde 19 yaşındaki forvete yöneldi!

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeye yakınken Okan Buruk'un önderliğinde yeni sezon transfer çalışmaları da sürdürüyor.

Galatasaray transferde 19 yaşındaki forvete yöneldi!

ASLAN'A SÜRPRİZ FORVET!

Africa Foot'un özel haberine göre; Cimbom, Tunus Milli Takımı'nın oyuncusu Louey Ben Farhat'ı yakından takip ediyor.

Galatasaray transferde 19 yaşındaki forvete yöneldi!

AVRUPA'DA BİRÇOK KULÜBÜN SCOUT EKİPLERİ OYUNCUYU İZLİYOR!

19 yaşındaki genç forvet Almanya 2. Lig ekiplerinden Karlsruher SC'de forma giyiyor. Hücumda çok yönlü olan yetenekli oyuncunun Avrupa'dan birçok kulübün radarında olduğu haberde belirtildi.

Galatasaray transferde 19 yaşındaki forvete yöneldi!

Ben Farhat, bu sezon Alman ekibiyle tüm kulvarlarda 17 maça çıkıp 6 gol ile 2 asist kaydetti. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.50 milyon euro bandında gösteriliyor.

Galatasaray transferde 19 yaşındaki forvete yöneldi!

İŞTE O HABER

Çalhanoğlu'dan kötü haber! 2026 Dünya Kupası...
İşte yurt dışında derbinin yansımaları!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Başkan Erdoğan hedefi açıkladı: Gelecek 3 yılda 3 milyon gence istihdam
G.Saray'dan transferde şampiyonluk hamlesi!
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine...
Dev derbide kazanan G.Saray Gain! Dev derbide kazanan G.Saray Gain! 15:06
Milli boksörlerden iki bronz madalya! Milli boksörlerden iki bronz madalya! 15:02
Tarihe geçen başarı! Budokaido... Tarihe geçen başarı! Budokaido... 14:54
Barcelona şampiyonluk için gün sayıyor! Barcelona şampiyonluk için gün sayıyor! 14:49
Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! 14:46
2027 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye’de! 2027 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye’de! 14:42
Daha Eski
Milli masa tenisçiler dünya şampiyonasında! Milli masa tenisçiler dünya şampiyonasında! 14:35
Çalhanoğlu'dan kötü haber! 2026 Dünya Kupası... Çalhanoğlu'dan kötü haber! 2026 Dünya Kupası... 14:33
Göztepe'de ince hesaplar başladı! Göztepe'de ince hesaplar başladı! 14:28
Bodrum FK berabere kaldı! Bodrum FK berabere kaldı! 14:03
Galatasaray tarih yazıyor! Galatasaray tarih yazıyor! 13:50
Kayserispor’da Moe’nin puan ortalaması! Kayserispor’da Moe’nin puan ortalaması! 13:47