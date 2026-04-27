Ziraat Türkiye Kupası
Hakan Çalhanoğlu için Inter'den resmi açıklama! Sağlık durumu...

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun formasını terlettiği İtalyan devi Inter'den Çalhanoğlu'nun sağlık durumu hakkında resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 16:04 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 16:05
Inter, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde tıbbi muayeneden geçti. Muayeneler, sol bacağındaki soleus kasında bir gerilme olduğunu ortaya çıkardı. Durumu önümüzdeki günlerde değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan deviyle 30 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu 12 gol ve 7 asist kaydetti.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak.

G.Saray'dan sürpriz forvet hamlesi!
İşte yurt dışında derbinin yansımaları!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Başkan Erdoğan hedefi açıkladı: Gelecek 3 yılda 3 milyon gence istihdam
G.Saray'ın yıldızına Napoli kancası!
G.Saray'dan transferde şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev derbide kazanan G.Saray Gain! Dev derbide kazanan G.Saray Gain! 15:06
Milli boksörlerden iki bronz madalya! Milli boksörlerden iki bronz madalya! 15:02
Tarihe geçen başarı! Budokaido... Tarihe geçen başarı! Budokaido... 14:54
Barcelona şampiyonluk için gün sayıyor! Barcelona şampiyonluk için gün sayıyor! 14:49
Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! Amedspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! 14:46
2027 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye’de! 2027 Avrupa Halter Şampiyonası Türkiye’de! 14:42
Daha Eski
Milli masa tenisçiler dünya şampiyonasında! Milli masa tenisçiler dünya şampiyonasında! 14:35
Çalhanoğlu'dan kötü haber! 2026 Dünya Kupası... Çalhanoğlu'dan kötü haber! 2026 Dünya Kupası... 14:33
Göztepe'de ince hesaplar başladı! Göztepe'de ince hesaplar başladı! 14:28
Bodrum FK berabere kaldı! Bodrum FK berabere kaldı! 14:03
Galatasaray tarih yazıyor! Galatasaray tarih yazıyor! 13:50
Kayserispor’da Moe’nin puan ortalaması! Kayserispor’da Moe’nin puan ortalaması! 13:47