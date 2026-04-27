Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim

İşte Fenerbahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim

Fenerbahçe'de teknik direktörü Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı. Ayrıca Futbol Koordinatörü Berke Çelebi'nin görevine de son verildi. Peki, kalan maçlarda takımın başında kim olacak? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 22:45 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026 22:49
İşte Fenerbahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim

Galatasaray ile oynanan ve 3-0 kaybedilen dev derbi sonrası Fenerbahçe acil toplantı kararı almıştı.

Fenerbahçe yönetim kurulu, farklı mağlubiyetin ardından sonrası bugün saat 14.00'te toplandı, görüşme saat 16.00 sularında sona erdi.

Görüşme sonrası Samandıra'da futbol yönetimi ve futbolcular ile ikinci bir toplantı yapıldı. Fenerbahçe Kulübü, yapılan toplantıların ardından kritik kararları resmi açıklamayla duyurdu.

Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

KALAN MAÇLARDA TAKIMIN BAŞINDA KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin ligde kalan 3 maçında ise takımın başına kimin geçeceği de belli oldu.

Kulübün resmi açıklamasında "Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır" ifadesi yer aldı.

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! Devamını Oku BUNU DA OKU
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine... Devamını Oku BUNU DA OKU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
CHP'nin başı daha çok ağrır! Uşak'ta seks arşivi Silivri'de sır görüşme: Adnan Oktar'ın avukat kuryeleri Özkan Yalım'a ne mesaj getirdi?
G.Saray'dan transferde şampiyonluk hamlesi!
Sergen Yalçın: Olur böyle maçlar
Beşiktaş tribünlerinden alınan sonuca tepki! Beşiktaş tribünlerinden alınan sonuca tepki! 22:11
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! 22:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:56
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a kaybetti! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a kaybetti! 21:54
Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı! Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı! 21:52
Bakan Bak'tan Ziraat Bankkart’a tebrik! Bakan Bak'tan Ziraat Bankkart’a tebrik! 20:59
Daha Eski
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart! Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart! 20:46
Beşiktaş'tan eski futbolcularına forma jesti! Beşiktaş'tan eski futbolcularına forma jesti! 20:08
Fatih Tekke: Türkiye Kupası'nda ciddi hasar aldık Fatih Tekke: Türkiye Kupası'nda ciddi hasar aldık 19:33
Sergen Yalçın: Biraz pozitif olalım Sergen Yalçın: Biraz pozitif olalım 19:17
Alanya'da kazanan Samsunspor! Alanya'da kazanan Samsunspor! 18:59
Beşiktaş-F. Karagümrük | CANLI Beşiktaş-F. Karagümrük | CANLI 18:27