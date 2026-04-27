İşte Fenerbahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim

Galatasaray ile oynanan ve 3-0 kaybedilen dev derbi sonrası Fenerbahçe acil toplantı kararı almıştı.

Fenerbahçe yönetim kurulu, farklı mağlubiyetin ardından sonrası bugün saat 14.00'te toplandı, görüşme saat 16.00 sularında sona erdi.

Görüşme sonrası Samandıra'da futbol yönetimi ve futbolcular ile ikinci bir toplantı yapıldı. Fenerbahçe Kulübü, yapılan toplantıların ardından kritik kararları resmi açıklamayla duyurdu.

Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

KALAN MAÇLARDA TAKIMIN BAŞINDA KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin ligde kalan 3 maçında ise takımın başına kimin geçeceği de belli oldu.

Kulübün resmi açıklamasında "Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır" ifadesi yer aldı.