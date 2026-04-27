Sergen Yalçın’dan Semih Kılıçsoy sözleri! Beşiktaş'a geri dönecek mi? Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 23:16 Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, basın toplantısında konuştu. Yalçın, Cagliari'de Beşiktaş'tan kiralık olarak forma giyen Semih Kılıçsoy hakkında sorulan o soruya da yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri Beşiktaş

Maç sonu basın toplantısında fotomac.com.tr editörlerinden Mesut Erkam Şahin, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a "Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'a geri dönebileceği konuşuluyor. Siz oyuncuyu takımınızda görmek ister misiniz?" şeklinde soru yöneltti.

Sergen Yalçın bu soruya, "Bugünün konusu değil, şuanda lig oynanıyor, ligin sonu. Semih bizim altyapımızdan çıkmış genç oyuncu tabiki orada devam etmeyecekse doğal olarak kendi kulübüne dönecek." şeklinde cevap verdi.