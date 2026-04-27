İşte Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe karnesi! 45 maç...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığı açıklandı. İşte sarı-lacivertli ekipte 7 ay görev yapan Tedesco'nun Fenerbahçe karnesi...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 23:01
40 yaşındaki isim Trendyol Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, ve Turkcell Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplamda 26 galibiyet aldı.
Tedesco, 9'u Trendyol Süper Lig ve 3'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 12 maçtan beraberlikle ayrıldı.
2'si Trendyol Süper Lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi ve 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Atılan gol:87 Yenilen gol:46
Maç başına puan ortalaması: 2.00
Domenico Tedesco, 7 aylık görev sürecinde Fenerbahçe ile Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.