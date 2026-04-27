Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: İlk yarı fecaatti!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavili ekip, zorlu deplasmanda 2-1 kaybetti.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Faih Tekke açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke: "İkincilik şansımız var ama üçüncülük yakalamamız gereken bir hedef. Birincilik hedefini ise bugün kaybettik sanırım."

"İlk yarı için olumlu konuşacak hiçbir şey yok! Sorumlu ben ve ekibim! Bunu düşünmem lazım! Uzun zamandır bu kadar kötü oynadığımı ne Trabzonspor, ne de başka takımlarda hatırlamıyorum! İlk yarı fecaatti!"