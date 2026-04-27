Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: İlk yarı fecaatti!

Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili ekip, çekişmeli geçen mücadeleden 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Tekke değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 22:57
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavili ekip, zorlu deplasmanda 2-1 kaybetti.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Faih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Fatih Tekke: "İkincilik şansımız var ama üçüncülük yakalamamız gereken bir hedef. Birincilik hedefini ise bugün kaybettik sanırım."

"İlk yarı için olumlu konuşacak hiçbir şey yok! Sorumlu ben ve ekibim! Bunu düşünmem lazım! Uzun zamandır bu kadar kötü oynadığımı ne Trabzonspor, ne de başka takımlarda hatırlamıyorum! İlk yarı fecaatti!"

İşte F.Bahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
CHP'nin başı daha çok ağrır! Uşak'ta seks arşivi Silivri'de sır görüşme: Adnan Oktar'ın avukat kuryeleri Özkan Yalım'a ne mesaj getirdi?
G.Saray'dan transferde şampiyonluk hamlesi!
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a kaybetti!
İşte F.Bahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim İşte F.Bahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim 22:40
Sergen Yalçın: Olur böyle maçlar Sergen Yalçın: Olur böyle maçlar 22:26
Beşiktaş tribünlerinden alınan sonuca tepki! Beşiktaş tribünlerinden alınan sonuca tepki! 22:11
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! 22:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:56
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a kaybetti! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a kaybetti! 21:54
Daha Eski
Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı! Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı! 21:52
Bakan Bak'tan Ziraat Bankkart’a tebrik! Bakan Bak'tan Ziraat Bankkart’a tebrik! 20:59
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart! Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart! 20:46
Beşiktaş'tan eski futbolcularına forma jesti! Beşiktaş'tan eski futbolcularına forma jesti! 20:08
Fatih Tekke: Türkiye Kupası'nda ciddi hasar aldık Fatih Tekke: Türkiye Kupası'nda ciddi hasar aldık 19:33
Sergen Yalçın: Biraz pozitif olalım Sergen Yalçın: Biraz pozitif olalım 19:17