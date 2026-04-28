Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco kararı dış basında: Boş bir sezona mahkum etti!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyetinin ardından verilen karar, Avrupa basınında manşetlere taşındı. İşte İtalyan-Alman çalıştıcının kovulmasına ilişkin dış basında yapılan değerlendirmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 09:42
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe, 27 Nisan Pazartesi akşamı yapmış olduğu resmi açıklama ile Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bu karar sarı-lacivertli camiada fikir ayrılıklarına sebep olurken dış basında da manşetlere taşındı. İşte İtalyan-Alman çalıştırıcının kovulması sonrası Avrupa basınındaki o ifadeler...

L'EQUIPE: G.SARAY'A KARŞI AĞIR YENİLGİNİN ARDINDAN...

"Galatasaray'a karşı alınan çok ağır 3-0'lık mağlubiyet, Domenico Tedesco için sonun başlangıcı oldu. Tedesco, yenilginin ertesi günü Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevini kaybetti. Fenerbahçe ise şampiyon olamayacak ve ligi 2. veya 3. sırada bitirecek."

FOOT MERCATO: BOŞ BİR SEZONA MAHKUM ETTİ

"Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı aldığı ağır yenilginin (3-0) ertesi günü Domenico Tedesco'yu kovdu. Bu utanç verici yenilgi, sarı-lacivertli takımı neredeyse boş bir sezona mahkum etti."

BILD: AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR

"İstanbul derbisinde ağır bir yenilginin ardından Fenerbahçe, Tedesco'yu görevden aldı. Eski Bundesliga teknik direktörü, maç başına en az 2.0 puan ortalaması tutturmasına rağmen görevden alınan üst üste dördüncü Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Daha önce efsanevi teknik direktörler Jose Mourinho (2.02), İsmail Kartal (2.4) ve Jorge Jesus (2.23) da aynı kaderi paylaşmıştı."

MUNDO DEPORTIVO: MOURINHO'NUN HALEFİ GÖREVDEN ALINDI

"Mourinho'nun Türkiye'deki halefi Tedesco, göreve gelişinden yedi ay sonra, Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgiyle şampiyonluk umutlarının sona ermesinin ardından artık Fenerbahçe teknik direktörü değil.

Sezon başından beri Galatasaray'ın ensesinde olan ve 2014'ten beri (tarihinin en uzun şampiyonluk hasreti) Süper Lig şampiyonluğu için mücadele eden Fenerbahçe, son haftalarda üç kez üst üste Türkiye şampiyonu olan rakibiyle arasındaki farkı azaltmak için birçok fırsatı kaçırdı. Kış transfer döneminde Fransız oyuncular N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katarak güçlenmesine rağmen, artık pes etmek üzere."

SPORT1: TEDESCO'NUN İŞİNE MAL OLDU

"Fenerbahçe, en büyük rakibi Galatasaray'a karşı aldığı yenilginin üzerinden sadece bir gün geçtikten sonra teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. 3-0'lık küçük düşüren mağlubiyet, Tedesco'nun işine mal oldu."

DER WESTEN: VALİZLERİNİ TOPLAMAK ZORUNDA KALDI

"Eski Schalke teknik direktörü Domenico Tedesco yeniden işsiz kaldı. Acı bir derbi yenilgisi, görevden alınmasına neden oldu. Tedesco, yenilginin hemen ardından 'Her zaman bir suçlu aranır. Suçlu benim.' diyerek sorumluluğu üstlenmişti. Ancak bu jest, durumun değişmesine yol açmadı ve sadece bir gün sonra kovuldu."

