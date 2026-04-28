İşte Fenerbahçe'nin yeni hoca adayları! Tedesco'nun ardından...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de alınan radikal karar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Tedesco'nun ardından sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu haline geldi. İşte Kanarya'da öne çıkan adaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 09:47 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 09:55
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup olmuştu.
Alınan bu olumsuz sonucun ardından sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali mucizelere kaldı.
Kanarya'da karşılaşmanın ardından yönetim acil toplantı kararı aldı.
Yapılan toplantının ardından, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Sarı-lacivertli yönetim, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin sezonun kalan maçlarında takımın başında olacağını duyurdu.
Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu haline geldi.
Bein Sports'un haberine göre; Aykut Kocaman ve İsmail Kartal camiada öne çıkan isimler.
Yer alan haberde şu an için farklı bir adayın öne çıkmadığı aktarıldı.