Galatasaray'da flaş Okan Buruk kararı! Başkan Özbek yeniden seçilirse...
Galatasaray'ın başında, Fatih Terim'in 4 yıl üst üste şampiyonluk rekorunu egale etmeye hazırlanan Okan Buruk hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yapılacak seçimde yeniden başkan seçilmesi halinde Dursun Özbek, deneyimli teknik adamla ilgili kararını netleştirdi. İşte detaylar...
28 Nisan 2026 06:50
Türk futbol tarihinde Fatih Terim'in ardından dört sene üst üste şampiyonluk yaşayan ikinci isim olmaya çok yaklaşan teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ile yola devam edecek.
Başkan Dursun Özbek'in "Ben olduğum sürece devam edeceğiz" dediği 52 yaşındaki çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacak. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Okan Buruk'un sözleşmesinin 2 sene daha uzatılması bekleniyor.
Sözleşmenin 2 sezon olmasının önemli bir nedeni bulunuyor. Çünkü 23 Mayıs'ta Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılıyor ve göreve gelecek isim yeni tüzük gereğince iki sene başkanlık yapıyor.
Başkan Dursun Özbek, kendi görev süresi boyunca teknik direktör Okan Buruk ile yola devam edecek.
Kongreye tek aday olarak girmesi beklenen Özbek, başarılı çalıştırıcının sözleşmesine de zam yapmayı planlıyor. Galatasaray'daki sözleşmesi TL üzerinden yapılan Buruk yaklaşık 2.7 milyon Euro kazanıyor. Bu bedelin 3.5 milyon Euro'nun TL karşılığına yükseltilmesi bekleniyor.
TARİHE GEÇİYOR
Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ikinci isim olacak. 1996-2000 yıllarında Fatih Terim'in önderliğindeki kadroda yer alan Buruk, bunu hem teknik adam hem de oyuncu olarak başaran ilk ve tek isim olacak.