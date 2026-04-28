Haberler Galatasaray

Galatasaray'da flaş Okan Buruk kararı! Başkan Özbek yeniden seçilirse...

Galatasaray'ın başında, Fatih Terim'in 4 yıl üst üste şampiyonluk rekorunu egale etmeye hazırlanan Okan Buruk hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yapılacak seçimde yeniden başkan seçilmesi halinde Dursun Özbek, deneyimli teknik adamla ilgili kararını netleştirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
Galatasaray'da flaş Okan Buruk kararı! Dursun Özbek yeniden seçilirse...

Türk futbol tarihinde Fatih Terim'in ardından dört sene üst üste şampiyonluk yaşayan ikinci isim olmaya çok yaklaşan teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ile yola devam edecek.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk kararı! Dursun Özbek yeniden seçilirse...

Başkan Dursun Özbek'in "Ben olduğum sürece devam edeceğiz" dediği 52 yaşındaki çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde masaya oturulacak. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Okan Buruk'un sözleşmesinin 2 sene daha uzatılması bekleniyor.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk kararı! Dursun Özbek yeniden seçilirse...

Sözleşmenin 2 sezon olmasının önemli bir nedeni bulunuyor. Çünkü 23 Mayıs'ta Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılıyor ve göreve gelecek isim yeni tüzük gereğince iki sene başkanlık yapıyor.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk kararı! Dursun Özbek yeniden seçilirse...

Başkan Dursun Özbek, kendi görev süresi boyunca teknik direktör Okan Buruk ile yola devam edecek.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk kararı! Dursun Özbek yeniden seçilirse...

Kongreye tek aday olarak girmesi beklenen Özbek, başarılı çalıştırıcının sözleşmesine de zam yapmayı planlıyor. Galatasaray'daki sözleşmesi TL üzerinden yapılan Buruk yaklaşık 2.7 milyon Euro kazanıyor. Bu bedelin 3.5 milyon Euro'nun TL karşılığına yükseltilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk kararı! Dursun Özbek yeniden seçilirse...

TARİHE GEÇİYOR

Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmayan Okan Buruk, 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ikinci isim olacak. 1996-2000 yıllarında Fatih Terim'in önderliğindeki kadroda yer alan Buruk, bunu hem teknik adam hem de oyuncu olarak başaran ilk ve tek isim olacak.

