CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de dev çöküş! Tarihin en pahalı kadrosu kuruldu ama...

Fenerbahçe, Galatasaray'a derbide mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı-lacivertlilerde sezonun sonuna yaklaşılırken hayal kırıklığı yaratan tablo ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
Büyük umutlarla başlayan 2025- 26 sezonunda da tüm hedeflere bir bir veda edildi. Sarı-lacivertliler, transfer döneminde 142 milyon Euro harcayarak tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu ancak başarılı olamadı.

11 milyon Euro ile Avrupa'nın en çok kazanan kalecisi olan Ederson, önce hatalı çıkışıyla Rize karşısında 90+8'de altın değerinde iki puandan etti. Galatasaray deplasmanında da en kritik anda kırmızı kart görerek hem takımını 10 kişi bıraktı hem de farkın açılmasına sebebiyet verdi.

24 LİG MAÇINDA 24 GOL YEDİ

Brezilyalı eldiven, 4 büyük takım arasında en kötü kurtarış karnesine (%70) sahip olurken, lig genelinde 12. sırada yer aldı. 24 lig maçında 24 gol yiyen Ederson, sadece 8 maçta kalesini kapattı.

Tüm karşılaşmalar baz alındığında 36 müsabakada 35 gol görüp 13 kez rakiplere geçit vermedi.

En-Nesyri ve Duran gönderilirken yerlerine gelen Cherif tam bir hayal kırıklığı oldu.

19 yaşındaki golcünün 4 milyon Euro kiralama bedeline 18 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu var.

Kulübün en pahalı forveti olarak tarihe geçen Fransız oyuncu, 16 resmi maçta sadece 3 kez gol buldu.

FRANSIZ İKİLİ, HAYAL KIRIKLIĞI

28 milyon Euro ile en pahalı transferi olan Guendouzi ile bir yıllık faturası 20 milyonu bulan Kante çabalasa da takım oyununda yetersiz kaldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Fransız ikili, 5 gollük (4 gol-1 asist) katkı yaptı. Uğruna yedek bırakılan Fred ile Rennes'e yollanan Szymanski, tabelaya 8 kez (2 gol-6 asist) etki etti.

22.5 milyon Euro ile kulübün en yüksek bedelli ikinci takviyesi olan Kerem, ağları 13 kez bulurken geçen sezonun gerisinde (17 gol) kaldı. Ligdeki 6 golüyle son 5 yıldaki en kötü karnesini tekrarladı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
