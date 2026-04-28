Fenerbahçe'de dev çöküş! Tarihin en pahalı kadrosu kuruldu ama...
Fenerbahçe, Galatasaray'a derbide mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı-lacivertlilerde sezonun sonuna yaklaşılırken hayal kırıklığı yaratan tablo ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
Tüm karşılaşmalar baz alındığında 36 müsabakada 35 gol görüp 13 kez rakiplere geçit vermedi.
En-Nesyri ve Duran gönderilirken yerlerine gelen Cherif tam bir hayal kırıklığı oldu.
19 yaşındaki golcünün 4 milyon Euro kiralama bedeline 18 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu var.
Kulübün en pahalı forveti olarak tarihe geçen Fransız oyuncu, 16 resmi maçta sadece 3 kez gol buldu.
FRANSIZ İKİLİ, HAYAL KIRIKLIĞI
28 milyon Euro ile en pahalı transferi olan Guendouzi ile bir yıllık faturası 20 milyonu bulan Kante çabalasa da takım oyununda yetersiz kaldı.
Sabah'ta yer alan habere göre Fransız ikili, 5 gollük (4 gol-1 asist) katkı yaptı. Uğruna yedek bırakılan Fred ile Rennes'e yollanan Szymanski, tabelaya 8 kez (2 gol-6 asist) etki etti.
22.5 milyon Euro ile kulübün en yüksek bedelli ikinci takviyesi olan Kerem, ağları 13 kez bulurken geçen sezonun gerisinde (17 gol) kaldı. Ligdeki 6 golüyle son 5 yıldaki en kötü karnesini tekrarladı.
