Okan Buruk, bir rekora daha imza atacak! Hem teknik direktör hem de oyuncu olarak...
Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluk için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılıların mutlu sona ulaşması halinde Okan Buruk, kariyerine bir rekor daha ekleyecek. İşte detaylar...
28 Nisan 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'e Okan Buruk imzası. Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü, son lig maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde farklı bir skorla mağlup ederek üst üste 4. şampiyonluk için geri sayıma geçti.
Okan hoca, bu sezonu şampiyon tamamlaması durumunda kulübün efsanelerinden Fatih Terim'in rekorunu egale edecek.
Terim de Galatasaray'ı üst üste 4 kez şampiyon yapmıştı.
2019-2020 sezonunda Başakşehir ile ilk şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, bu sezon da mutlu sona ulaşması halinde son 7 sezonda 5. kez ipi göğüslemiş olacak ve önemli bir başarıya imza atacak.
Takvim'in haberine göre ayrıca, hem teknik direktör hem de oyuncu olarak üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak adını tarihe yazdıracak.
AVRUPA'DA DA BAŞARILI OLDU
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde bu sezon Avrupa'da da önemli başarılar kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan ve ülkemizi gururlandıran Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'a elenmişti.