Premier Lig devinden Osimhen'e derbide yakın takip! Dursun Özbek ile görüştüler

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İngiltere Premier Lig'den o takımın sportif direktörünün Osimhen'i derbide izlediği ve sarı-kırmzılıların Başkanı Dursun Özbek ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Victor Osimhen, 67. dakikada Barış Alper Yılmaz (P) ve 83. dakikada Lucas Torreira kaydetti.

Öte yandan son olarak Cimbom'a derbide galibiyeti getiren gollerin ilkini atan Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta da takip edenler arasındaydı.

Takvim'in haberine göre Berta'nın Victor Osimhen'in performansını çok beğendiği ve maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

İngiliz ekibinin yöneticisinin Nijeryalı golcünün sözleşme şartları hakkında bilgi alıp Galatasaray'a bonservis beklentisini sorduğu da gelen bilgiler arasında.

Yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi yapacak olan Arsenal'in sezon sonunda Osimhen'i listesine ekleyeceği de gelen bilgiler arasında.

Kolundaki kırık tam olarak iyileşmemesine rağmen Fenerbahçe maçına 11'de başlayan Osimhen attığı golün yanı sıra performansıyla da Sarı-Kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 27 yaşındaki golcü söz konusu karşılaşmalarda 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

