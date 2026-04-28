Fenerbahçe'de yıldız isim Roma'ya transfer olabilir!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak yıldız futbolcunun İtalyan ekibi Roma'ya transfer olabileceği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kritik maçtan ev sahibi Galatasaray 3-0'lık skorla galip ayrılırken konuk ekip Fenerbahçe'de mücadele sonrası radikal değişimler başladı.
Sarı-lacivertli yönetim, yaptığı toplantı sonucunda teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kanarya'da teknik adam değişiminin ardından takım içinde de birçok isimle de yollar ayrılabilir.
Fenerbahçe'de bu anlamda sözleşmesi 2028'de bitecek olan Oosterwolde ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sabah'ın haberine göre futbolcu için İtalyan ekibi Roma'dan teklif var. Milli futbolcu Zeki Çelik'in de formasını giydiği Serie A temsilcisinin, 25 yaşındaki defans oyuncusu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Sarı-lacivertli takımın 2022-23 sezonunda Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Hollandalı oyuncu, bu sezon 44 resmi maçta 3861 dakika süre alırken 1 gol-1 asistle skora katkı verdi.
4 sezonda Fenerbahçe ile 106 maça çıkan futbolcu, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle sadece 14 karşılaşmada forma giyebilmişti.