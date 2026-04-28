Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yıldız isim Roma'ya transfer olabilir!

Fenerbahçe'de yıldız isim Roma'ya transfer olabilir!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak yıldız futbolcunun İtalyan ekibi Roma'ya transfer olabileceği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 11:24
Fenerbahçe'de yıldız isim Roma'ya transfer olabilir!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de yıldız isim Roma'ya transfer olabilir!

Kritik maçtan ev sahibi Galatasaray 3-0'lık skorla galip ayrılırken konuk ekip Fenerbahçe'de mücadele sonrası radikal değişimler başladı.

Fenerbahçe'de yıldız isim Roma'ya transfer olabilir!

Sarı-lacivertli yönetim, yaptığı toplantı sonucunda teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de yıldız isim Roma'ya transfer olabilir!

Kanarya'da teknik adam değişiminin ardından takım içinde de birçok isimle de yollar ayrılabilir.

Fenerbahçe'de yıldız isim Roma'ya transfer olabilir!

Fenerbahçe'de bu anlamda sözleşmesi 2028'de bitecek olan Oosterwolde ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de yıldız isim Roma'ya transfer olabilir!

Sabah'ın haberine göre futbolcu için İtalyan ekibi Roma'dan teklif var. Milli futbolcu Zeki Çelik'in de formasını giydiği Serie A temsilcisinin, 25 yaşındaki defans oyuncusu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de yıldız isim Roma'ya transfer olabilir!

Sarı-lacivertli takımın 2022-23 sezonunda Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Hollandalı oyuncu, bu sezon 44 resmi maçta 3861 dakika süre alırken 1 gol-1 asistle skora katkı verdi.

Fenerbahçe'de yıldız isim Roma'ya transfer olabilir!

4 sezonda Fenerbahçe ile 106 maça çıkan futbolcu, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle sadece 14 karşılaşmada forma giyebilmişti.

