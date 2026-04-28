Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol JL Bourg-Beşiktaş GAİN CANLI | Maç saat kaçta, hangi kanalda? | Eurocup final

BKT Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Fransa’nın Cosea JL Bourg takımıyla karşı karşıya geliyor. İstanbul’daki ilk maçı 72-60 kaybeden ve seride 1-0 geriye düşen temsilcimiz, Ekinox Salonu’nda galip gelerek şampiyonluk düğümünü İstanbul’daki son maça taşımayı hedefliyor. İki galibiyete ulaşan ekibin kupaya uzanacağı bu dev finalde, Beşiktaş için hata payı bulunmuyor. Peki JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 14:18
Beşiktaş GAİN, Avrupa'nın en prestijli kupalarından biri olan EuroCup'ta şampiyonluk yolundaki en kritik sınavına çıkıyor. Serinin ilk ayağında sahasında aldığı 12 sayılık mağlubiyetin ardından Fransa'ya 'mutlak galibiyet' parolasıyla giden siyah-beyazlılar, seriyi dengelemek istiyor. Cosea JL Bourg ile Avrupa arenasında 7. kez kozlarını paylaşacak olan temsilcimiz, geride kalan 6 maçtaki 3-3'lük eşitliği de lehine bozmayı amaçlıyor. Beşiktaş'ın parkeden zaferle ayrılması halinde, kupa heyecanı 1 Mayıs Cuma günü İstanbul'a taşınacak ve şampiyon taraftarının önünde belirlenecek. Ancak Fransız ekibinin kazanması durumunda kupa Fransa'da kalacak. İşte JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçının detayları!

JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

EuroCup final serisi 2. maçı, 28 Nisan Salı günü oynanacak.

JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa'daki Ekinox Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama saati TSİ 20.30 olarak açıklandı.

JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin kupa yolundaki bu hayati müsabakası, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak seyircisiyle buluşacak.

JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI | TRT SPOR İZLE

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. RANDEVU

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası'nda 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA KUPA İSTANBUL'DA SAHİBİNİ BULACAK

Siyah-beyazlı takımın yarın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.

BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.

