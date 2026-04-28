NBA'de yılın çaylağı Dallas Mavericks'ten Cooper Flagg oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks forması giyen Cooper Flagg, yılın çaylak oyuncusu seçildi. NBA'in açıklamasına göre 19 yaşındaki Flagg, medya mensupları tarafından yapılan oylama sonucu 2025-2026 sezonunda en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.

Oylamada Charlotte Hornets'tan Kon Knueppel ikinci, Philadelphia 76ers'tan VJ Edgecombe ise üçüncü sırada yer aldı.

Ligde ilk senesini geçiren oyuncuların aday gösterildiği ve efsane basketbolcu Wilt Chamberlain'in isminin verildiği ödülü kazanan Flagg, normal sezonu 21 sayı, 6,7 ribaunt ve 4,5 asist ve 1,2 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

Bu sezon Orlando Magic'e karşı 51 sayı atan ABD'li skorer basketbolcu, bir NBA maçında 50 sayıya ulaşan en genç oyuncu olmayı başardı.

Flagg, 1984-85 sezonundan bu yana Michael Jordan'dan sonra takımının sayı, ribaunt, asist ve top çalma istatistiklerinde zirveye yerleşen ilk çaylak oyuncu da oldu.