Sebahat Işıkcı, 42 kg'da Türkiye şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti!

U-15 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sebahat Işıkcı şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 11:33
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kars'ta düzenlenen U-15 Serbest, Grekoromen ve Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı sporcular önemli başarılara imza attı.

Taşoluk Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Sebahat Işıkcı 42 kg'da Türkiye şampiyonu oldu. Altın madalya kazanan başarılı sporcu, bu derecesiyle Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Afyon Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Ravza Sivrikaya Türkiye ikincisi oldu.

Afyon Gençlik Spor Kulübü güreşçisi Ecrin Dudu Gümüş Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Aynı organizasyonda Taşoluk Spor Kulübü güreşçisi Elvan Ebrar Gökbulut da 50 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Zeynep Batı ve Seda Künt ise Türkiye beşincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Afyon Gençlik Spor Kulübü takım halinde ise Türkiye üçüncüsü oldu.

