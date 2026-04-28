Fenerbahçeli futbolculardan Tedesco'ya veda paylaşımları!

Fenerbahçe'de kısa süre önce teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertlilerden ayrılığının ardından Kanarya'da bazı futbolculardan deneyimli çalıştırıcı için veda mesajları geldi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

Milan Skriniar, Domenico Tedesco'ya:

"Her şey için minnettarım. Size ve ekibinize en iyi dileklerimi sunuyorum."

Anderson Talisca, Tedesco'ya veda mesajı: "Mister, her şey için teşekkür ederim. Senden çok şey öğrendim, sen inanılmaz bir insansın. Size güzel bir gelecek diliyorum."