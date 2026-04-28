CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da zirve yarışında kritik kayıp!

Trabzonspor, Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında 2-1 mağlup olarak üst üste 3 maçtır kazanamama serisine devam etti. Bordo-mavililer şampiyonluk yarışında önemli puan kaybetti. İşte detaylar...

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bordo-mavililer, zirve yarışında kritik kayıp yaşarken bu sezonki en uzun kazanamama serisini tekrarladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Bordo-mavililer, daha önce Ağustos-Eylül 2025 döneminde yaşadığı 3 maçlık kazanamama serisini yeniden tekrarladı.

ÜÇ MAÇTIR GALİBİYET YOK

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, oynadığı son 3 karşılaşmada Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir FK ile berabere kalıp, Konyaspor'a mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu süreçte hanesine sadece 2 puan yazdırırken sezonun en uzun galibiyet hasretini bir kez daha yaşamış oldu.

KONYASPOR'A İÇ SAHADA ÜSTÜNLÜK VERDİ

Trabzonspor'u sahasında konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Konyaspor, Nisan 2015-Mart 2016 döneminden bu yana ilk kez bordo-mavililere karşı üst üste 2 iç saha galibiyeti elde etti. Bu istatistik, Trabzonspor'un Konyaspor deplasmanında son dönemde üstünlüğü rakibine bıraktığını gösterdi.

DEPLASMANDA TARİHE GEÇEN GOL KATKISI

Trabzonspor'da Felipe Augusto ve Paul Onuachu, bu sezon deplasman performanslarıyla dikkat çekti. İki oyuncu da 10'ar golle çift haneli deplasman golüne ulaşırken, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda bu başarıyı yakalayan ilk takım arkadaşları oldu. Bordo-mavililerin hücum gücüne önemli katkı sağlayan ikili, buna rağmen alınan sonuçların önüne geçemedi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında aldığı beraberliği manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

TRABZON YEREL BASIN MANŞETLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Sonnokta: Trabzonspor alarm veriyor

Taka: Onuachu sustu fırtına durdu

Günebakış: Büyük fırsat kaçtı

Kuzey Ekspes: Dev Hüsran

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
