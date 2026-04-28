Napoli'den Noa Lang kararı! Galatasaray, Beşiktaş ve transfer...
Ara transfer döneminde kiralık olarak geldiği Galatasaray'a sezon sonunda veda etmesi beklenen ve son olarak Beşiktaş ile anılan Noa Lang ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte Napoli'nin Hollandalı sol kanat oyuncusu için verdiği karar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 11:15
Öte yandan Napoli cephesinin 1999 doğumlu oyuncusu için yapmayı planladığı hamle ortaya çıktı.
İtalyan basınında servis edilen haberlere göre Noa Lang, Napoli'nin yaz kampına çağrılacak.
CONTE BEKLEYİŞİ VE LANG'A ETKİSİ
İtalya Milli Takımı'nın ikinci kez başına geçebileceği konuşulan Teknik Direktör Antonio Conte'nin Napoli'den ayrılması durumunda yönetim, başarılı ismin yerine getireceği çalıştırıcıyı kadro derinliği açısından rahat hissettirmek istiyor. Bu doğrultuda Lang'ın takım ile kampa katılarak denenmesi bekleniyor.
G.SARAY'DAKİ PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 16 mücadeleye çıkan ve toplamda 941 dakika süre alan Noa Lang, 2 kez ağları sarsarken 2 kez de golü getiren asisti kaydetti.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
