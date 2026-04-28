Ziraat Türkiye Kupası
Napoli'den Noa Lang kararı! Galatasaray, Beşiktaş ve transfer...

Napoli'den Noa Lang kararı! Galatasaray, Beşiktaş ve transfer...

Ara transfer döneminde kiralık olarak geldiği Galatasaray'a sezon sonunda veda etmesi beklenen ve son olarak Beşiktaş ile anılan Noa Lang ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte Napoli'nin Hollandalı sol kanat oyuncusu için verdiği karar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 11:15
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Noa Lang'ın geleceği merak konusuydu.

Sarı-kırmızılı kulübün Hollandalı oyuncunun sözleşmesini uzatmama kararı almasının ardından transferde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

Cimbom'un veda etmeye hazırlandığı 26 yaşındaki sol kanat için son olarak Beşiktaş devreye girdi ve transfere dair somut adımlar attı.

Öte yandan Napoli cephesinin 1999 doğumlu oyuncusu için yapmayı planladığı hamle ortaya çıktı.

İtalyan basınında servis edilen haberlere göre Noa Lang, Napoli'nin yaz kampına çağrılacak.

CONTE BEKLEYİŞİ VE LANG'A ETKİSİ

İtalya Milli Takımı'nın ikinci kez başına geçebileceği konuşulan Teknik Direktör Antonio Conte'nin Napoli'den ayrılması durumunda yönetim, başarılı ismin yerine getireceği çalıştırıcıyı kadro derinliği açısından rahat hissettirmek istiyor. Bu doğrultuda Lang'ın takım ile kampa katılarak denenmesi bekleniyor.

G.SARAY'DAKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 16 mücadeleye çıkan ve toplamda 941 dakika süre alan Noa Lang, 2 kez ağları sarsarken 2 kez de golü getiren asisti kaydetti.

