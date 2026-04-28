İtalyan devinden Domenico Tedesco bombası!
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Domenico Tedesco ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli çalıştırıcının son olarak İstanbul macerasının ardından İtalyan devinin başına geçebileceği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 17:04
İtalyan basınında yer alan haberlere göre 40 yaşındaki teknik adam, gelecek sezon Fiorentina'yı çalıştırabilir.
Kümede kalmayı büyük ölçüde garantileyen Serie A ekibinin, gelecek sezon Paolo Vanoli devam etmesinin düşük bir ihtimal olduğu vurgulandı. Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin beğendiği adaylar arasında Tedesco'nun yer aldığı ifade edildi.
