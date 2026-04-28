Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi 9 gollü dev maçta kazanan PSG!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG sahasında Bayern Münih'i ağırladı. 9 gole sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip kazanarak rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etti. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 23:57 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 00:02
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih'i sahasında 5-4 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. ile 56. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia, 33. dakikada Joao Neves ve 45+5. (P) ile 58. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 17. dakikada Harry Kane (P), 41. dakikada Michael Olise, 65. dakikada Dayot Upamecano ve 68. dakikada Luis Diaz'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte PSG, Allianz Arena'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etmiş oldu. Bayern Münih-PSG rövanş mücadelesi 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçti. Karşılaşma ayrıca en çok gol atılan yarı final maçı oldu.

