CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
PSG-Bayern Münih CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final CANLI MAÇ

PSG-Bayern Münih CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final CANLI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en büyüğünü belirleyecek geri sayımda yarı final perdesi açılıyor. Çeyrek finalde Liverpool’u saf dışı bırakarak gövde gösterisi yapan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, Avrupa'nın Kupa Beyi adaylarından Bayern Münih’i konuk ediyor. PSG-Bayern Münih maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 21:51 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 21:53
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda heyecan, oynanan ilk maçlarla zirveye ulaşıyor. Yarı finalin ilk ayağında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, sahası Parc des Princes'te Alman panzeri Bayern Münih'i ağırlıyor. Çeyrek finalde Real Madrid'i nefes kesen bir seri sonunda elemeyi başaran Bayern Münih, Paris deplasmanından avantajlı bir skorla dönmeyi hedeflerken; Luis Enrique yönetimindeki PSG, taraftar desteğini arkasına alarak Münih'teki rövanş öncesi kapıyı aralamak niyetinde.

PSG-Bayern Münih maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

PSG-Bayern Münih MAÇI 11'LER

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Emery, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane.

PSG-Bayern Münih MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali kapsamındaki PSG-Bayern Münih maçı 28 Nisan Salı günü oynanıyor. Kupanın diğer ayağında ise 29 Nisan Çarşamba günü İspanyol ekibi Atletico Madrid, İngiliz devi Arsenal ile Metropolitano Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

PSG-Bayern Münih MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde tüm gözlerin Paris'e çevrildiği bu büyük randevu, Türkiye Saati ile 22.00'de başladı.

PSG-Bayern Münih MAÇI HANGİ KANALDA?

Pac des Princes'teki, sezonun 'erken finali' olarak nitelenen kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

PSG-Bayern Münih MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi'nin final etabını belirleyecek olan PSG-Bayern Münih karşılaşması, tüm futbolseverlerin erişebilmesi için ŞİFRESİZ olarak yayınlanıyor.

PSG-Bayern Münih MAÇININ HAKEMİ KİM?

PSG-Bayern Münih maçında İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalıyor. Scharer'nin yardımcılıklarını ise İspanyol meslektaşları Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso üstleniyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
