Halkbank Spor Toto'yu mağlup ederek sezonu 3. tamamladı: İşte maçın özeti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı 3. maçında Spor Toto'yu 3-2 yenerek seriyi 2-1 kazanan Halkbank, 2025-26 sezonunda 3'üncü oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tuncay Kandemir, İlknur Çakar
Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Yunus Emre Tayaz, Sokolov, Sliwka (Volkan Döne, Tuna Uzunkol, Ömercan Burak Karahan, Sotola, Umut Özdemir, Ertuğrul Gazi Metin, Arda Bostan)
Spor Toto: Ivovic, Emin Gök, Herrera, Camejo, Mustafa Koç, Orçun Ergün (Burak Mert, Melih Sıratça, İzzet Ünver)
Setler: 25-22, 22-25, 26-24, 21-25, 15-13
Süre: 144 dakika