Fenerbahçe'de Ederson PFDK'ya sevk edildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri TFF resmi web sitesinden açıklandı. Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Ederson da PFDK'ya sevk edildi. TFF resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." İfadeleri yer aldı.

TFF resmi web sitesinden açıklanan PFDK sevklerinin tamamı ise şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 28.04.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü'nün 25.04.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 26.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 27.04.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 25.04.2026 tarihinde oynanan İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ENES DEMİRTAŞ'ın 25.04.2026 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 26.04.2026 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu YASİN GÜRELER'in 26.04.2026 tarihinde oynanan EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ antrenörü AHMET ÜNAL CAN PEKTAŞ'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- SMS GRUP SARIYERSPOR Kulübü'nün 26.04.2026 tarihinde oynanan SMS GRUP SARIYERSPOR - ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ESENLER EROKSPOR Kulübü'nün 26.04.2026 tarihinde oynanan SMS GRUP SARIYERSPOR-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 26.04.2026 tarihinde oynanan ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ERZURUMSPOR FK Kulübü'nün 26.04.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA GÜRSEL'in 26.04.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 26.04.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SİPAY BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- SİPAY BODRUM FK Kulübü futbolcusu ALİ AYTEMUR'un 26.04.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SİPAY BODRUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ teknik sorumlusu EMRE TORAMAN'ın 25.04.2026 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü idarecisi UĞUR NASIROĞLU'nun 25.04.2026 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 25.04.2026 tarihinde oynanan ALTINORDU-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ'nün 25.04.2026 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. Kulübü'nün 27.04.2026 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. - KARALAR İNŞAAT ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SULTAN FERİT ÖZİNAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ÖZGÜR KARAKURT'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. Kulübü görevlisi HÜSEYİN KARAHAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. Kulübü görevlisi YAŞAR AKYILDIZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ÇORLU SPOR 1947 Kulübü'nün 27.04.2026 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig Play Off müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/1 ve 13. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- SİLİFKE BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 27.04.2026 tarihinde oynanan SİLİFKE BELEDİYE SPOR - MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.