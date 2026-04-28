Ziraat Türkiye Kupası
Basketbol Avrupa Ligi play-off ilk maçında ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'i 89-78 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, seride 1-0 öne geçtikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 23:49
- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: "Maçın genelinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Üçüncü çeyrekte bazı noktalara çalışmalıyız"

Basketbol Avrupa Ligi play-off ilk maçında ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'i 89-78 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, seride 1-0 öne geçtikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Galibiyetten dolayı oyuncularını ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "Seride 1-0 öne geçtiğimiz için mutluyuz. Ders çıkarmamız gereken çok fazla detay var. Maçın genelinde çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Üçüncü çeyrekte bazı noktalara çalışmalıyız. Bazı anlarda rahat davrandık. Bu, play-off'ta seriyi kazanmak istiyorsak kabul edilemez. Eğer bu seriyi kazanmak istiyorsak daha uzun süre iyi oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Tomas Masiulis: "Fenerbahçe, galibiyeti daha çok hak etti"

Zalgiris Başantrenörü Tomas Masiulis ise Fenerbahçe Beko'nun tecrübesi ve fiziksel üstünlüğüyle galibiyete ulaştığını söyledi.

Sarı-lacivertli ekibi kutlayan Masiulis, "Fenerbahçe galibiyeti daha çok hak etti. Tecrübesi ve fiziksel gücüyle fark yaratıp kazandılar. Üçüncü çeyrekte daha fiziksel oynamayı başardık. Topu daha iyi paylaştık. Ancak Fenerbahçe'ye karşı dış atışlarda bu kadar düşük kalırsanız çok zorlanırsınız. Tarık'ı da özellikle ilk yarıda yeterince zorlayamadık." diye konuştu.

