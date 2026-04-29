Galatasaray'dan özel plan! Şampiyonluk böyle kutlanacak
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü toplamda 26. kez şampiyon olmaya hazırlanan Galatasaray'da kutlama planları yapılmaya başlandı. Samsunspor deplasmanından galibiyet alınması halinde ipi göğüsleyecek sarı-kırmızılıları yoğun bir dönem bekliyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Şampiyonluk yolundaki son viraja giren Galatasaray'da taraftarlar bir yandan büyük heyecan yaşarken bir yandan da yoğun bir döneme giriyor.
İlk olarak sarı-kırmızılı takımda bugün saat 20.00'de gerçekleştirilecek olan antrenman taraftarlara açılıyor. RAMS Park'ta yapılacak olan antrenmana binlerce taraftar akın etmeye hazırlanıyor.
Ancak katılım sağlamak isteyen taraftarların passo.com.tr, passo uygulaması ya da Aslanlı Yol Bilet Satış gişelerinden ücretsiz biletlerini temin etmeleri gerekiyor.
ÖZEL PLANLAR
Galatasaray'ın kazanması halinde 26. şampiyonluğuna ulaşacağı Samsunspor mücadelesi öncesinde takıma destek vermeye hazırlanan taraftarların bir planı daha bulunuyor.
Eğer Galatasaray, Karadeniz'den şampiyonluğunu ilan etmiş bir şekilde dönerse, takımı havalimanında binlerce taraftar karşılamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarları önümüzdeki günlerde tatlı bir yoğunluk bekliyor. Eğer şampiyonluk RAMS Park'taki Antalya maçına kalırsa, ön kutlamalar burada yapılacak.
KUTLAMA HAZIRLIĞI
Galatasaray yönetimi geçen sezon Yenikapı'da yapılan kutlamalardaki aksaklıkları bu kez tekrarlamak istemiyor. Sezon sonundaki şampiyonluk kupasının kaldırılacağı kutlamaların RAMS Park'ta mı yoksa yeniden Yenikapı'da mı yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak yönetimin yurt dışından önemli sanatçılar getirmeye hazırlandığı öğrenildi.