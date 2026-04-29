CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Zalgiris'i ağırlayacak!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisinde Zalgiris'i 30 Nisan günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Seride 1-0 önde olan şampiyon, saha avantajını koruyarak durumu 2-0 yapmak istiyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 09:34
Fenerbahçe Beko, basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi ikinci maçında 30 Nisan'da Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı serinin ilk maçından 89-78 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, ikinci maçı da kazanarak saha avantajını sürdürmeyi ve seride durumu 2-0'a getirmeyi hedefliyor. Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
