Talen Horton-Tucker: Play-offta her hatanın, her detayın önemli olduğunu biliyoruz!

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Talen Horton-Tucker, Zalgiris Kaunas galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Play-offta her hatanın önemli olduğunu vurgulayan Tucker, takımın motivasyonunu ve hedeflerini anlattı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 10:29
Fenerbahçe Beko forması giyen Talen Horton-Tucker, "Biz aslında her zaman motive olmaya çalışıyoruz ama play-offta her hatanın, her detayın önemli olduğunu biliyoruz. Odaklanmaya devam edeceğiz ve en iyi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız" dedi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ilk maçında sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas'ı 89-78 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin 25 yaşındaki basketbolcusu Talen Horton-Tucker, açıklamalarda bulundu. Zalgiris Kaunas karşısında aldıkları galibiyeti değerlendiren Talen Horton-Tucker, "Zor bir karşılaşma oldu. 1-0'ı elde ettik. Kesinlikle rahatlamamız gerekiyor. Her maça ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Şimdi önümüzde yapacağımız şey bu" sözlerini sarf etti.

''PLAY-OFFTA HER HATANIN, HER DETAYIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ''

Play-offta en iyi oyunlarını ortaya koymaya çalışacaklarını söyleyen Tucker, "Biz aslında her zaman motive olmaya çalışıyoruz ama play-offta her hatanın, her detayın önemli olduğunu biliyoruz. Odaklanmaya devam edeceğiz ve en iyi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

''EN ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİ SAKAT OYUNCULARIMIZIN DÖNMESİ OLDU''

Takımın yıldız ismi, EuroLeague'de normal sezonun son haftalarındaki düşüşten sonra geri toparlanmalarının en önemli sebebinin sakat oyuncuların dönmesi olduğunu söyledi. Talen Horton-Tucker, "Her zaman en iyimizi ortaya koymaya çalıştık. Adım adım gittik. Tabii ki play-offta farklı mantalite ortaya koymamız gerektiğini biliyorduk. Ama en önemli noktalardan biri sakat oyuncularımızın kadroya dönmesi oldu. Bunun da olacağını biliyorduk zaten" dedi.

''SAHADA HARİKA BİR ENERJİ VARDI''

Fenerbahçe taraftarların sarı tişört giyerek görsel bütünlük sağlamalarının saha içine etkisinden bahseden Tucker, "Kesinlikle 10 üzerinden 10. Sahada harika bir enerji vardı. Bize çok iyi destek oldular. Umuyorum ki play-offun geri kalanında da onlardan bu desteği alabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

G.Saray'da Okan Buruk etkisi!
F.Bahçe seçime gidiyor!
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Gülistan dosyasında "dijital ayak izi" hamlesi: Delil karartanlar tek tek bulunacak | Babaya yeni sorgu
Galatasaray'dan özel plan!
Ederson PFDK'ya sevk edildi!
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final! 10:19
San Antonio Spurs yarı finalde! San Antonio Spurs yarı finalde! 10:11
Kayserispor 17. sırada kaldı! Kayserispor 17. sırada kaldı! 10:00
G.Saray'da Okan Buruk etkisi! G.Saray'da Okan Buruk etkisi! 09:58
Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi! Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi! 09:50
Atletico Madrid-Arsenal maçı detayları! Atletico Madrid-Arsenal maçı detayları! 09:44
Daha Eski
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris! 09:33
Ederson PFDK'ya sevk edildi! Ederson PFDK'ya sevk edildi! 00:21
İtalyan devinden Tedesco bombası! İtalyan devinden Tedesco bombası! 00:21
Anderson Talisca: Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam! Anderson Talisca: Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam! 00:21
Gol düellosunda kazanan PSG! Gol düellosunda kazanan PSG! 00:21
Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca! Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca! 00:21