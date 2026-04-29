Atletico Madrid-Arsenal maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonunda finalin adı konmak üzere. Atletico Madrid, kendine has savunma disiplini ve Metropolitano'nun cehennem atmosferini kullanarak İngiliz devini eli boş göndermeyi planlıyor. Antoine Griezmann ve Julian Alvarez gibi isimlerin hücumdaki yaratıcılığına güvenen Simeone, Arsenal'in pas oyununu bozmak için orta sahada yoğun bir baskı kuracak. Atletico için evindeki bu 90 dakika, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma hayaline giden yolda en kritik testlerden biri. Diğer tarafta ise bu sezon hem Premier Lig'de hem de Avrupa'da müthiş bir istikrar yakalayan Arsenal var. Mikel Arteta yönetimindeki konuk ekip, Bukayo Saka ve Martin Odegaard'ın sürüklediği hücum hattıyla her savunmayı açabilecek güce sahip olduklarını kanıtladı. Arsenal, fiziksel oyunun ön planda olacağı Madrid deplasmanında topa sahip olma üstünlüğünü koruyarak skor üretmeye çalışacak. Tarihinde ilk kez bu kupayı kazanmak isteyen Londra ekibi için Metropolitano'da alınacak her gol altın değerinde. İşte Atletico Madrid-Arsenal maçının detayları!

Atletico Madrid-Arsenal MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali kapsamındaki Atletico Madrid-Arsenal maçı 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Kupanın diğer ayağında ise, dün oynanacak maçta Alman panzeri rakibini 5-4'lük galibiyetle deviren PSG yer alıyor.

Atletico Madrid-Arsenal MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde tüm gözlerin Madrid'e çevrileceği bu büyük randevu, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Atletico Madrid-Arsenal MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano'daki, sezonun 'erken finali' olarak nitelenen kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid-Arsenal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Gonzalez; Griezmann, Alvarez

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Atletico Madrid-Arsenal MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi'nin final etabını belirleyecek olan Atletico Madrid-Arsenal karşılaşması, tüm futbolseverlerin erişebilmesi için ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.

Atletico Madrid-Arsenal MAÇININ HAKEMİ KİM?

Atletico Madrid-Arsenal maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi Serdar Gözübüyük olurken VAR'da Dennis Higler, AVAR'da ise Pol van Boekel görev alacak.