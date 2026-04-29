Galatasaray'da Okan Buruk etkisi! 16 teknik direktöre bedel
Okan Buruk, Galatasaray'da göreve geldiği tarihten bu yana Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 16 teknik direktör ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda istikrarlı bir tablo ortaya koyan başarılı çalıştırıcı, her yıl şampiyonluk tarihini de erkene çekti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 09:59
İşte Okan Buruk'un görev süresinde gönderilen teknik direktörler...
Beşiktaş: Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer, Serdar Topraktepe
Fenerbahçe: Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho, Domenico Tedesco
Trabzonspor: Abdullah Avcı (2), Nenad Bjelica, Şenol Güneş, Orhan Ak
