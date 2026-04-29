Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA San Antonio Spurs, Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi!

San Antonio Spurs, Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi!

San Antonio Spurs, NBA Batı Konferansı play-off ilk turunda Portland Trail Blazers'ı 114-95 yenerek seriyi 4-1 tamamladı ve 2017'den sonra ilk kez yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026 10:30
San Antonio Spurs, Batı Konferansı'nda yarı finale yükseldi!

NBA'de heyecan play-off ilk tur maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda San Antonio Spurs evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 114-95'lik skorla mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek yarı finale yükseldi. San Antonio'da De'Aaron Fox 21 sayı, Julian Champagnie de 19 sayıyla oynarken, Victor Wembanyama 17 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı. Portland'da ise Deni Avdija 22 sayı, Jerami Grant da 12 sayı kaydetti.

2017 yılından sonra ilk kez yarı finale çıkan San Antonio, bu turda Timberwolves - Denver Nuggets eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

BATI KONFERANSI

San Antonio Spurs (4): 114 - Portland Trail Blazers (1): 95

DOĞU KONFERANSI

Boston Celtics (3): 97 - Philadelphia 76ers (2): 113

New York Knicks (3): 126 - Atlanta Hawks (2): 97

