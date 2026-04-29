Christ Oulai'den transfer itirafı! Trabzonspor

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Christ Oulai, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan röportajda futbola ülkesinde başladığını belirterek, "Yapabileceğim en iyi işin çok sevdiğim futbol olduğuna o yaşlarda inanmıştım ve o yüzden kararlıydım. Birçok anlamda zorluk yaşıyorduk ama mücadele etmekten hiç vazgeçmedim, hep umut doluydum. Hayalim üst düzey bir profesyonel futbolcu olmaktı ve bu yolda ilerlemek için çok çalışıyorum. Hala genç bir oyuncuyum, en iyisini başarmak için zamanım var." ifadelerini kullandı.

"TEKLİFİ ÖĞRENDİĞİMDE..."

Trabzonspor'a transfer sürecini de anlatan 20 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Trabzonspor projesi, benim için değerli bir projeydi çünkü benim gibi birçok genç oyuncuya sahiptiler. Gençlere güveniyorlardı. Direkt olarak bu fikir hoşuma gitti. Teklifi öğrendiğimde ve bu projedeki kararlılıklarını gördüğümde, imza atmam zor olmadı. Buraya geldikten sonra ne kadar doğru bir tercih yaptığımı daha iyi anladım, mutluyum."

"MİLLİ TAKIMDA OLMAK ÇOK BÜYÜK GURUR"

Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Emerse Fa'nın kendisi için "Başkalarından önce olayları gören teknik bir orta saha oyuncusu." açıklamasına ilişkin Oulai, şu değerlendirmede bulundu:

"Milli takımda olmak çok büyük bir gurur. Üzerine milli takım hocasının da böylesine övgüleri beni çok motive etti, gurur duydum. Çok mutluyum çünkü o gerçekten iyi bir teknik direktör, aramızda baba-oğul, abi-kardeş gibi bir ilişki var. Böyle düşünmesi beni çok mutlu ediyor. Milli takımda oynamak büyük bir gururdu çünkü 2 yıl önce sadece bir taraftardım, mahallemde evimdeydim. Sonra kendimi Afrika Uluslar Kupası'nda oynarken buldum. Ardından maçın oyuncusu seçildim. Bu ödülü aldığımda gerçekten büyük bir gurur yaşadım. Onu doğrudan aileme, anneme ve bana inanan herkese adadım."

Oulai, taraftar desteğinin kendisini çok motive ettiğini aktararak, "Taraftar desteği çok etkili oluyor çünkü onları statta görme fikri bile beni motive ediyor. Çok mutluyum çünkü bize güç veriyorlar, tezahürat ediyorlar ve bunu seviyorum. Arkamızdaki o itici enerjiyi gerçekten çok seviyorum." şeklinde görüş belirtti.

"ŞUT ALANINDA KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTERİM"

Ligde temasın ve ikili mücadelelerin yoğun olmasının kendisini zorlamadığını anlatan genç oyuncu, şöyle devam etti:

"Hayır, aslında zor değil çünkü fiziksel teması seviyorum. Agresifliği gerçekten seviyorum. Bu lig bana uygun. İyi gidiyor, bunun üstesinden geliyorum. Kendimi şut alanında geliştirmek isterim. Çünkü böylece daha fazla gol atarım. Evet, vuruşlarımı daha da geliştirmek istiyorum ve bunun için çalışıyorum. Ben mücadele eden, korkusuz, teknik bir oyuncuyum. Temaslı oynamayı severim. Sahada zaman zaman biraz da şakacıyımdır."

Oulai, hedeflerine yönelik ise "Futboldaki en büyük hayalim hiç değişmedi, oynadığım kulüple Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve ülkeme, Fildişi Sahili'ne bir Dünya Kupası getirmek." ifadesini kullandı.

Futbolda işler ters gittiğinde, mağlup olduklarında önce eve gittiğini anlatan Oulai, "Yemek yerim ve yemek yerken babamı ararım, o beni teselli eder. Sonra da her şey geçer gider. Hemen bir sonraki maça odaklanırım. Ben ağlayan biri değilim." şeklinde görüş belirtti.

"MATEMATİKÇİ OLMAK İSTERDİM"

Futbolcu olmasaydı matematikçi olmak istediğini aktaran Oulai, şunları kaydetti:

"Matematik hayatın her alanında yanımızdadır, problem çözmeden planlamalara, her türlü konuda doğru kararlar vermemizi sağlayan bilimdir ve ben bu bilimi çok seviyorum. Evet, bu ilgim sahada da bana yardımcı oluyor, sık sık hesap yapıyorum. Mesafeyi ayarlamaya, topu nasıl aldığımı ve nasıl vereceğimi hesaplamaya çalışıyorum. Tüm bunlarda matematik yardımcı oluyor. Olayın özü aslında şu, gençler okula gidin, eğitim çok önemli, faydası inanılmaz çok."