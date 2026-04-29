CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor

Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, sezonun ilk yarısında attığı 15 resmi golün 12'sini deplasmanda kaydetmesiyle dikkat çekiyor. 22 yaşındaki futbolcu, özellikle dış sahalarda rakip fileleri havalandırarak takımına kritik puanlar kazandırıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 13:38
Trabzonspor'un deplasman golcüsü Felipe Augusto!

Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, ilk sezonunda takımına 31 hafta sonunda önemli skor desteği verirken gollerin büyük bölümünü dış sahada kaydetti. Bordo-mavili kulübün sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

Brezilyalı forvet, forma giydiği 30 lig maçında 2 bin 51 dakika sahada kalırken 13 gol atmayı başardı. Gollerinin 10'unu deplasmanda kaydeden Augusto, 3 golü ise Papara Park'ta rakip filelere gönderdi.

Augusto, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa yarı finalinde birer deplasman golü daha kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, böylelikle 15 resmi golünün 12'sini dış sahada attı.

DEPLASMAN GOLLERİ

Felipe Augusto, Trabzonspor'un ligde deplasmanda yaptığı Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, Kocaelispor, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında birer, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Augusto, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile İstanbul'da, TFF Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray ile Gaziantep'te oynanan karşılaşmalarda birer gol attı.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 28 PUAN

Trabzonspor, Felipe Augusto'nun gol attığı ligdeki 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Ligde 65 puanı bulunun Karadeniz ekibi, Augusto'nun gol attığı karşılaşmalarda hanesine 28 puan yazdırmayı başardı.

F.Bahçe'de İsmail Kartal gerçeği!
Tedesco veda için Samandıra'da!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Trabzonspor maçı o tarihte!
F.Bahçe seçime gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de İsmail Kartal gerçeği! F.Bahçe'de İsmail Kartal gerçeği! 12:09
Oulai'dan transfer itirafı! Oulai'dan transfer itirafı! 11:50
Fenerbahçe'den 18 yaş altına ücretsiz bilet! Fenerbahçe'den 18 yaş altına ücretsiz bilet! 11:49
Galatasaray'da yerli oyuncuların başarısı! Galatasaray'da yerli oyuncuların başarısı! 11:42
Tedesco veda için Samandıra'da! Tedesco veda için Samandıra'da! 11:39
Beşiktaş-Trabzonspor maçı o tarihte! Beşiktaş-Trabzonspor maçı o tarihte! 10:35
Daha Eski
Talen Horton-Tucker'dan play-off açıklaması! Talen Horton-Tucker'dan play-off açıklaması! 10:29
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final! 10:19
San Antonio Spurs yarı finalde! San Antonio Spurs yarı finalde! 10:11
Kayserispor 17. sırada kaldı! Kayserispor 17. sırada kaldı! 10:00
G.Saray'da Okan Buruk etkisi! G.Saray'da Okan Buruk etkisi! 09:58
Turgutlu Belediyespor yarı finalde! Turgutlu Belediyespor yarı finalde! 09:50