CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi! 1 maça daha ilk 11 başlarsa...

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina ile ilgili dikkat çeken gerçek ortaya çıktı. Gabonlu oyuncunun kalan 3 haftada 1 maça daha ilk 11'de başlaması durumunda opsiyonu devreye girecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 14:02
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 3-0 mağlup eden Galatasaray, 26. şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Öte yandan yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yaşanan iç transfer hareketliliği de dikkat çekti.

Bu doğrultuda Cimbom'da gündeme gelen isimlerden biri de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mario Lemina'ydı.

32 yaşındaki futbolcunun ligde kalan 3 maçın 1'ine daha ilk 11'de başlaması halinde bir yıllık opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi.

Ayrıca Gabonlu orta sahanın şu anda 5 milyon euro olan maaşında da iyileştirme yapılması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 kez ağları sarsarken 2 kez de golü getiren pası kaydetti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
