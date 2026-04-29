Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi! 1 maça daha ilk 11 başlarsa...
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina ile ilgili dikkat çeken gerçek ortaya çıktı. Gabonlu oyuncunun kalan 3 haftada 1 maça daha ilk 11'de başlaması durumunda opsiyonu devreye girecek. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 14:02
32 yaşındaki futbolcunun ligde kalan 3 maçın 1'ine daha ilk 11'de başlaması halinde bir yıllık opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi.
Ayrıca Gabonlu orta sahanın şu anda 5 milyon euro olan maaşında da iyileştirme yapılması bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 kez ağları sarsarken 2 kez de golü getiren pası kaydetti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.