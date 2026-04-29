Yazarlardan Fenerbahçe eleştirisi! "O maç sonrası 2 tane yanlış var"
Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ertesi günü Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Haziran'ın ilk haftası seçime gitmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde derbi sonrası yaşanan hareketliliği usta yazarlar yorumladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 14:41
Tedesco ayrılığı sonrası seçim kararıyla sarsılan Fenerbahçe'de, deneyimli spor yazarları kulübün geleceğine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.
Murat Özbostan: Fenerbahçe'de yine büyük bir deprem yaşandı. Tedesco ve Devin Özek kovuldu, Başkan Sadettin Saran seçim kararı aldı. Eğer Tedesco ve Devin Özek, Karagümrük maçı sonrası yollansaydı bugün bunlar yaşanır mıydı?
Levent Tüzemen: 10 Ocak 2026 Süper Kupa finali, F.Bahçe, G.Saray'ı 2-0 yeniyor. Başta Sadettin Saran olmak üzere herkes lig şampiyonu olmuş gibi tur atıyorlar. Gazeteler ve yazarlar ise bakın neler yazıyor: 1-Helal olsun Tedesco. 2-Tedesco, F.Bahçe'ye çağ atlattı. 3-Bir Tedesco başyapıtı. 4-Tedesco transfer için mevkileri doğru tespit etti, Saran da yerine getirdi. Sonra ne oldu? Yere göğe sığdırılamayan Tedesco, gönderildi. Bu anlayış birçok yabancı hocanın F.Bahçe'ye gelmesi konusunda sıkıntı yaratır.
Gürcan Bilgiç: O maç sonrası iki tane yanlış var. Biri ekiple devam etmek, ötekisi ise kameraların karşısına çıkıp, 'Ültimatom verdim' demek. Başaramayan bir grupla problemleri çözeceğini sandı Sadettin Saran ve bu günleri problemi yaratanlarla geçmek istedi. En baştan beri futbolcuların kayığına binmişti ve süreç olabildiğince yanlış yönetildi. Bu aşamada hocayı göndermek, kararı yeni yönetime bırakmamak nasıl bir mantık.
Bülent Timurlenk: Namağlup bir takım bir maç kaybedince hoca yollanmaz. Eğer bir felaketten bahsediyorsak, o felaketin sorumluları, Sadettin Saran ve Ertan Torunoğulları'dır. Devre ortasında üç santrfor gönderip 'Kante'yi alacağız' diye kişisel şovunu yapan Torunoğulları'nın, sezon başında 'Kerem'in parasını cebimden ödüyorum' diyen Hakan Safi'den bir farkı yok. F.Bahçe'de bir yönetici erozyonu var. Dertlerinin F.Bahçe değil, şöhret ihtirasları olduğunu düşünüyorum. Tedesco'nun ligin sonu beklenmeden yollanması anormal değil çünkü seçim kararı alındı. 30 yaşında, orta sıra bir kulüpte bile sportif direktörlük tecrübesi olmayan adamı, transfer aklınız yaparsanız, o da kendini yabancı medyada övdürür, muhabirler de kendisini futbol dehası ilan eder.
"CHERIF İLE YOLA DEVAM ETMEK İNTİHARDI"
Ahmet Çakar: Karagümrük mağlubiyetinden sonra gönderilselerdi de fazla bir şey değişmezdi. F.Bahçe şampiyonluk yarışını devre arasında kaybetti. Santrforu olmayan, sözüm ona geleceğin Maradona'sı diye lanse edilen Sidiki Cherif ile yola devam etmek intihardı. Futbolun adaleti olmadığı için yapılan bu çok önemli majör stratejik hata, F.Bahçe'nin belki de şampiyonluğuna mâl oldu. Hatta belki de şu anda Trabzon'un Konya yenilgisine rağmen ikinciliğine de mal olacak.
Murat Özbostan: Fenerbahçe için seçim takvimi başladı. Saran'ın camiaya sesleniş konuşması bir veda gibi. Adaylar çıkmaya başladı. Hatta eski TFF Başkanı ve Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Ali Aydınlar da aday. Ne bekliyorsunuz seçimden?
Tüzemen: F.Bahçe'nin haziranda yapacağı seçimde mevcut başkan Sadettin Saran kesin aday olmayacak. Çünkü yaptığı açıklama bir vedaydı. Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın uzun süredir başkanlığa hazırlandığını biliyorum. Kendisi spor dünyasında her kesimin saygı duyduğu bir isim. Güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmasına rağmen mütevazı yaşamından hiç ödün vermedi. Sayın Aydınlar'ı başkanlık adına en güçlü aday olarak görüyorum. Ancak tek adaylı bir seçim olmaz. Eski başkan Sayın Ali Koç'un desteklediği Sayın Barış Göktürk adaylığını resmen açıkladı. Hakan Safi de aday olacaktır.
Bilgiç: Üç tane pırıl pırıl isim var. Çok iyi Fenerbahçeliler ve finansal olarak da güçlüler. Mehmet Ali Aydınlar'a uzun zamandır baskı vardı. Elinde çok güçlü bir yönetim kadrosu ve direkt sonuca odaklı programlar var. Barış Göktürk, 'Son 40 yılda neden 8 şampiyonluk' diyerek başarısızlığı temelden çözmeye niyetli. Buna göre akıl yakalamaya çalışıyor. O da güçlü geliyor. Hakan Safi iddiası, çözüm odaklı stratejileri ve pozitifliğiyle bilinen bir isim. F.Bahçe kongre yapacaksa da bu koltuğun talibi çok olmadı çünkü değerli ama seçilecek yönetime 4 yıl için oy verilmesi gerekir. Eğer bir sezonluk 'palyatif' bir kararın peşinden koşulursa yine 8 ayda bir kongre olur.
"AZİZ YILDIRIM'IN KENDİSİ YA DA ÇEVRESİ..."
Timurlenk: Barış Göktürk ve Hakan Safi iki aday olsa ancak başkanlık şansları olur ancak üç ya da dördüncü adaylar devreye girdiğinde bu isimlerin F.Bahçe kongresinde sandıkta karşılıklarının olmadığını söylemiştim. Şimdi Aydınlar çıktı sahneye. Ancak Aziz Yıldırım'ın ya kendisi ya da yakın çevresinden kuvvetli bir adayı, bu üç adayın karşısına çıkarmasını bekliyorum.
Çakar: Şu ana kadar görünen üç aday var; Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi… Üçünün de F.Bahçe sevdasından en ufak şüphem yok. Fakat Aydınlar'ın özel bir durumu var. Aday olmasın, hakkı yok demiyorum. İyi bir iş adamı, iyi bir insan, iyi bir aile babası olduğundan kuşkum yok ama asıl problem, seçilsin ya da seçilmesin, hem genel kurul hem de F.Bahçe camiasında tartışılacak olması. Çok önemli iki tane büyük küfesi var sırtında.
İlki F.Baçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne gitmekten alıkoyan Futbol Federasyonu Başkanı olması. Herkes, "UEFA men etti" diyor, doğru değil! UEFA, Aydınlar Federasyonuna, "Siz şike faaliyetlerinden dolayı, F.Bahçe'yi yollamayın. Biz de kabul edelim" dediler. Ve maalesef Aydınlar, bu oyuna geldi ve imzayı attı. İkinci büyük problem, Aydınlar'ın kendi lafları. Kulaklarımla duydum, "Şayet F.Bahçe'nin suçsuzluğu ortaya çıkarsa, uğradığı maddi zararı karşılayacağım" demişti. Türk yargısı, F.Bahçe'yi akladı. Kulübün zararını, Aydınlar karşıladı mı? 2011'den bu yana 15 sene, mahkeme kararından ise 7-8 sene geçti. Ben Aydınlar'ın bu maddi zararı karşıladığını duymadım. İçimden bir ses, başka bir sürpriz güçlü adayın çıkabileceğini söylüyor. Ali Koç'un tekrar aday olabileceğini öngörüyorum.