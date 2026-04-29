Fenerbahçe'ye Nkunku müjdesi: Kulübü bonservisi belirledi!

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi hedeflerinden Christopher Nkunku ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. AC Milan, Fransız golcünün takımdan ayrılmasına onay verdi. Öte yandan Serie A ekibi, Nkunku'nun taliplerini beklerken yıldız oyuncunun bonservis bedeli belirlendi. Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre performansı ile hayal kırıklığı yaratan 28 yaşındaki santrfor için İtalyan devinin beklentisi 30 milyon euro.

Sarı-lacivertli kulüp, sezon başında Chelsea'den 38 milyon euro + 4 milyon euro bonusla transfer edilen Fransız futbolcu için devre arasında da hamle yapmıştı. Bu yaz transfer döneminde oyuncu için en güçlü adaylardan gösterilen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü belirlemesinin ardından transferde vites artıracağı aktarıldı.

Nkunku için ayrıca Premier Lig ve Suudi Arabistan ekiplerinin de hamle yapabileceği kaydedildi.

