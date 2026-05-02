Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Papara Park’ta oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona ererken, bordo-mavililer sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 22:34 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 22:41
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Göztepe'yi konuk etti. Bordo-mavililer Papara Park'ta oynanan mücadeleden 1-1'lik skorla 1 puan ile ayrıldı. Maçın ardından Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Fatih Tekke: "Futbol çok enteresan ama şunu söyleyeyim; taraftarımıza 3 puan hediye etmeyi çok istiyorduk. İkinci yarı mücadele, istek, arzu, son dakikadaki golle 1 puan işin dolu tarafı, değerli. 3'üncülüğü garantilemiş olduk. Bunu çok daha önce garantilemeliydik. Bu çocuklar bu işi yaptı

İlk yarı aslında, futbol enteresan diyorum ya, önce onları düzenli oynamaya ittik, bu bizim lehimize gibi düşünmüştüm, aleyhimize oldu. Gayet iyi oynadılar ilk yarı. Ciddi hatalardan pozisyon ve gol verdik. 10 kişi kaldıktan sonra yapacağınız... Stoper yok falan filan bir sürü eksik. Bu sefer kaostan üretmemiz gerektiğini, ona göre bir formasyon ve çok riskliydi. Duran toplar, fauller, kornerler... Gol de öyle geldi. 1 puan almış olduk. Yani iş aslında tersine döndü. Biraz ikinci topa oynadık devamlı. Başka şansımız yoktu.

Geçen hafta da böyleydi. İlk yarı kötü, ikinci yarı daha iyi. Oyuncuların bazen fiziksel durumları da ligin sonu, çok etki etmeniz mümkün değil. Ligin başındaki koşullar itibarıyla buraya kadar geldik. Her şeye rağmen çok iyi iş çıkardık. Beşiktaş maçı var ama ligden ziyade kupa yarı finali ve inşallah geçersek finaline hazırlanmamız lazım. Hasar olduğumuz durumlar var. Hem Mustafa hem Pina cezalı, iki bek yok. Stoper de yok.

Her maçı kazanmak için oynayacağız. İkincilik hedefi devam ediyor ama öncelik kupa finali.

Sezon boyunca eksikleri yaşadık. Konuştuk, söyledik. Bazen orta sahada yaşadık. Bu sene özelinde söylemem gereken; ön hattan özellikle bazı mevkilerden istediğimizin altında performans aldık. Koşullar ve gerçekçi durumlar var, kolay değil. Bu seneyi daha iyi yerlerde bitirebilirdik. Bu taraftarımıza tekrar bir umut verdi. Bu çok önemli. Kızgınlıkla eleştiriyorlar, önemli değil. Kastım şu; olabilir miydik, olabilirdik gibi gözüküyor. Görüyorsunuz yaşadığımız şeyler, hakem yönetimlerinden bahsediyorum. Bu sene çok çok iyi iş çıkardık. Şimdi Beşiktaş maçına kadar dinleneceğiz ama birinci hedef yarı finali geçmek."

