Fenerbahçe evinde RAMS Başakşehir'i mağlup etti! Zirveyle puan farkı 4'e indi

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de RAMS Başakşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve lider alatasaray ile puan farkını 4'e indirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 21:57 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 22:10
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de RAMS Başakşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti.

Başakşehir'in tek golü ise 36. dakikada Amine Harit'ten geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada RAMS Başakşehir etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası önündeki Shomurodov'a pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok gole engel oldu.

14. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Çağlar Söyüncü, ceza yayı üzerindeki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

25. dakikada İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, kale sahası içine sert ortaladı. Kaleci Muhammed Şengezer'den seken topa Talisca yakın mesafeden kafayla vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Oosterwolde'nin pasında Musaba, yakın mesafeden vurdu. Top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Dönen topu önünde bulan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

36. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği sağladı. Savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Harit, sol kanatta topla buluştu ve çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda, Oosterwolde'ye de çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

57. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İsmail'in pasında topla buluşan Fred, bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Talisca'ya pasını aktardı. Bu futbolcu, ceza sahasına girer girmez plase vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1.

65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içine hareketlenen Selke'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kontrol etti.

68. dakikada sağ kanatta topu alan Oğuz Aydın, ceza sahası içindeki Fred'e pasını yerden gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden müsait pozisyondaki Talisca'ya pasını verdi. Talisca'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.

70. dakikada orta sahada topla buluşan Brnic, sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Brnic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

72. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topu kapan Kante, bekletmeden Fred'i topla buluşturdu. Bu futbolcu, ceza sahasına hareketlenen Talisca'ya pasını aktardı. Talisca'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 3-1.

77. dakikada sağdan kazanılan kornerde Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, savunmanın arasından vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed son anda uzanarak gole izin vermedi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

