Victor Osimhen: Evimizde kazanıp şampiyonluğu ilan etmeliyiz!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen: "Kolay olmayacağını biliyorduk. Zorlu rakip olacağını biliyorduk. Burada şampiyonluğun o kadar kolay olmayacağının farkındaydık. Biz de iyi oynamadık. Evimizdeki maçta kazanıp şampiyonluğumuz ilan edeceğiz. Taraftara da özür diliyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar, yanımızdaydılar. Önümüze bakacağız."

"Rakibimize karşı inanılmaz bir maç çıkardık. Şampiyonluğu getiren maçtı .Bu maça da iyi hazırlanmıştık. Takılıp kalmayalım bu maça. Devam etmeliyiz. Evde kazanıp şampiyonluğu ilan etmeliyiz. Hiçbir şey değişmedi. Takım her şeyini verecek. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Bu işler zor, kamera karşısına oyuncu olarak çıkmak zor. Geçen hafta güzel bir kutlama yaptık. Bu hafta taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Her oyuncunun kamera karşısına çıkması zor. Olan oldu. Gelecek hafta kritik bir maça çıkacağız. Ufak bir engeldi bu maç. Gelecek haftaya odaklanacağız." dedi.